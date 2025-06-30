«Анжи» выступил с публичным заявлением после недопуска клуба в Кубок России

Мы не сомневаемся в том, что клуб из станицы Динская, способен достойно представить свой населенный пункт в турнире. О том, что это крепкий коллектив, говорит и их турнирное положение в Третьей лиге: команда по итогам большей части чемпионата уверенно лидирует в своей группе, как и ФК «Анжи» — в своей.