Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.80
П2
5.57
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.60
П2
10.50
Футбол. Зарубежный
01.07
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.95
П2
5.40
Футбол. Зарубежный
02.07
Боруссия Д
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2

«Анжи» выступил с публичным заявлением после недопуска клуба в Кубок России

Махачкалинский «Анжи» выступил с публичным заявлением на фоне недопуска клуба к следующему розыгрышу Фонбет Кубка России.

Источник: fc-anji.ru

Махачкалинцы попросили РФС разъяснить такое решение.

«Футбольный клуб “Анжи” крайне удивлён решением Российского Футбольного Союза о недопуске нашей команды к розыгрышу Кубка России по футболу сезона — 2025/2026.

25 апреля в ответ на запрос межрегиональной организации (МРО) «Союза федераций футбола ЮФО/СКФО», наш клуб предоставил всю необходимую информацию о соответствии клуба требованиям регламента Кубка. Помимо этого также было направлено сопроводительное письмо с просьбой довести до РФС информацию о желании и готовности клуба принять участие в этом турнире, о значимость участия в Кубке для нас на этапе возрождения клуба.

Всего от зоны ЮФО/СКФО пожелание участвовать в Кубке выразило 4 любительских коллектива: ФК «ПСК» ст. Динская, ФК «Спартак-Анапа» г. Анапа, ФК «Искра» с. Алтуд и ФК «Анжи» г. Махачкала. Ни один из этих клубов не соответствует критериям попадания в турнир по спортивному принципу (победители и призеры Кубка ЮФО/СКФО 2023 года, либо победители или призеры Чемпионата ЮФО/СКФО).

Исходя из этого все 4 клуба имеют равные шансы на допуск (или недопуск) к турниру при соответствии клубов требованиям регламента.

В дальнейшем никакого ответа на нашу заявку и запроса необходимых документов от МРО или РФС к нам не поступало. Однако вчера по итогам жеребьевки оказалось, что к Кубку России от нашего МРО из любительских клубов допущен только ФК «ПСК».

Мы не сомневаемся в том, что клуб из станицы Динская, способен достойно представить свой населенный пункт в турнире. О том, что это крепкий коллектив, говорит и их турнирное положение в Третьей лиге: команда по итогам большей части чемпионата уверенно лидирует в своей группе, как и ФК «Анжи» — в своей.

Вопросы вызывает другое — почему Российский Футбольный Союз не разъясняет МРО и клубам, на основании чего они приняли решение, что клуб, который ранее выступал лишь в чемпионате края, имеет больше причин для попадания в список участников Кубка, чем двукратный финалист турнира.

Просим РФС разъяснить, кто и на основании чего принял такое решение. Учитывая, что от одного МРО возможен допуск 2-х любительских клубов, просим рассмотреть возможность добавить футбольный клуб «Анжи» в список участников FONBET Кубка России по футболу в сезоне — 2025/2026«, — сказано в заявлении “Анжи” в соцсетях.