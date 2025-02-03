История Помазуна в «Спартаке» не будет первой. Отцы и дети, игравшие за одну команду в РПЛ

«Здоровье было, скорость почти не потерял, — вспоминал Давыдов-старший тот сезон в интервью для издания “Наш Зенит”. — Разве что сказал Анатолию Федоровичу, что на меня ложится двойная ответственность — играть не только за команду, но и за него лично, ведь он сделал ставку на ветерана. Не знаю, как удалось в том возрасте сохранить такую хорошую форму. Режимщиком особым никогда не был. Природа, родители, боженька… Игра вместе с сыном? Это было ещё одним дополнительным поводом для ответственности. Помимо того, что свою позицию на поле просчитывал быстро, так ещё и нужно было увидеть, что там у Димы. Подстраховать, подсказать».