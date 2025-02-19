«Ждите завтрашнего дня». Переход Глебова в «Динамо» близко

В деталях трансфера есть небольшие расхождения. По данным «Чемпионата» на вечер 19 февраля, «Ростов» и «Динамо» сошлись на сумме в 7 миллионов евро (5 сразу плюс 2 в рассрочку), еще один может быть выплачен в качестве бонусов. Карпов подтвердил эти условия, однако добавил — сделка еще не завершена, клубы дорабатывают последние нюансы.