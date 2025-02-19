«Ждите завтрашнего дня». Переход Глебова в «Динамо» близко

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов до конца трансферного окна должен перейти в «Динамо» — об этом «СЭ» сообщил еще 18 февраля. Собрали ключевые новости за последние сутки.
Глебов прошел медосмотр
19 февраля «Р-Спорт» сообщил — 25-летний полузащитник проходит медобследование для перехода к бело-голубым. Инсайдер Иван Карпов уточнил: «Мероприятие комплексное, будет идти до ночи. Результаты станут известны только завтра (в четверг — Прим. “СЭ”), тогда же планируется закрыть сделку».
На четверг, 20 февраля, намекнул и агент Глебова Павел Банатин: «Без комментариев. Ждите завтрашний день», — сказал он «СЭ».
Вечером детали по сделке рассказал «Чемпионат» — по информации издания, полузащитник успешно прошел медобследование и в четверг подпишет контракт. Соглашение, по информации Карпова, будет рассчитано на 5 лет. В начале февраля Metaratings сообщал, что Глебов будет получать в «Динамо» 1,2 миллиона евро за сезон.
Детали сделки
В деталях трансфера есть небольшие расхождения. По данным «Чемпионата» на вечер 19 февраля, «Ростов» и «Динамо» сошлись на сумме в 7 миллионов евро (5 сразу плюс 2 в рассрочку), еще один может быть выплачен в качестве бонусов. Карпов подтвердил эти условия, однако добавил — сделка еще не завершена, клубы дорабатывают последние нюансы.
Непростой трансфер
Трансфер Глебова в «Динамо» — один из самых громких в зимнюю паузу. Известно, что бело-голубые заинтересовались полузащитником еще в конце первого круга. С открытием трансферного окна начались непростые переговоры с «Ростовом», которые несколько раз становились на паузу.
По некоторым данным, южане хотели за Глебова 10 миллионов евро, «Динамо» предлагало шесть. Согласно самой актуальной информации, стороны сошлись на 7 миллионах евро и бонусной части, при этом последняя также долгое время была предметом торга. Точные условия по бонусам пока неизвестны.
Напомним, долгое время Глебова связывали со «Спартаком» — красно-белые якобы рассматривали покупку полузащитника в течение последних трансферных окон. Однако позднее отказались от этой идеи.
Что о Глебове говорил Личка
Тренер «Динамо» Марцел Личка в начале февраля отмечал полузащитника «Ростова»: «Хочу ли я подписать Глебова? Я не только Глебова хотел бы видеть в своей команде, если говорить о тех фамилиях, которые есть на бумаге. Глебов — это хороший игрок, у него хорошие лидерские качества», — цитировал Личку «РБ Спорт».
Что о Глебове говорил Карпин
В августе 2024-го главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признавался, что уход Глебова станет потерей для желто-синих: «Трагедия — слишком громкое слово. Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его. Футболисты уходили из всех клубов. Кто-то заканчивал карьеру. Эти клубы продолжали существовать», — говорил Карпин на турнире «Т-Лига уличного футбола».
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В этом сезоне полузащитник сыграл в 23 матчах во всех турнирах, набрал 1+1 по системе «гол плюс пас». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глебова в 8 миллионов евро.
Артем Белинин