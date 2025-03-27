Саввиди намерен зайти в клуб, Арутюнянц не хочет уходить. Что ждет «Ростов»?

— Я бы не хотел комментировать слухи или вбросы. Иван Игнатьевич — человек порядочный. Если бы он планировал предпринять какие-то действия в отношении клуба, то я думаю, что в первую очередь переговорил бы со мной. А действовать за спиной не в его правилах. У него другая репутация. Я давно его знаю, у нас нормальные, добрые отношения.