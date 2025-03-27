Саввиди намерен зайти в клуб, Арутюнянц не хочет уходить. Что ждет «Ростов»?

«О приходе Саввиди ничего не знаю»
Чем дальше, тем интереснее дела в «Ростове».
Напомню хронологию.
15 февраля. Ростовский деловой портал «Город N» сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь остановил процесс приватизации 25,99% акций футбольного клуба, в результате которой «Ростов» с высокой долей вероятности должен был перейти под контроль Арташеса Арутюнянца. В случае приватизации клуб становился бы частным.
По данным «РБ Спорт», пауза могла быть связана с тем, что управление «Ростовом» пытается взять бизнесмен и владелец греческого ПАОК Иван Саввиди, который был президентом дончан в 2002—2005 годах.
14 марта. Журналист Иван Карпов: «Саввиди забирает ФК “Ростов”, решение принято. Об этом владельца ПАОК попросил губернатор Ростовской области Слюсарь, их семьи хорошо знакомы. Президент главной команды столицы юга Руси Арутюнянц, владеющий долей в 49%, передаст свои акции Саввиди, плюс еще часть (вероятно, те самые 25,99%, которые собирался выкупить Арутюнянц) греческий бизнесмен получит от области.
После этого «Ростов» станет частным клубом, где блокирующий пакет (25%+1 акция) останется за государством. Это должно произойти ближе к лету. На пост главного тренера претендуют Талалаев и Федотов".
15 марта. Комментарий Арутюнянца в интервью «СЭ».
— Иван Саввиди в самом деле может снова зайти в клуб как главный инвестор?
— Я бы не хотел комментировать слухи или вбросы. Иван Игнатьевич — человек порядочный. Если бы он планировал предпринять какие-то действия в отношении клуба, то я думаю, что в первую очередь переговорил бы со мной. А действовать за спиной не в его правилах. У него другая репутация. Я давно его знаю, у нас нормальные, добрые отношения.
25 марта. Арутюнянц — журналистам перед матчем Россия — Замбия:
— Недавно появились новости о возможном приходе Ивана Саввиди в «Ростов».
— Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания «Лернако» и правительство Ростовской области. В конце мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас соотношение акций — 51 на 49 процентов в пользу Ростовской области.
26 марта. Иван Карпов: «Ростовская область готовится передать Саввиди 51% акций ФК “Ростов”, 49% пока останутся у действующего инвестора Арутюнянца. Это должно произойти до конца апреля (возможно, в ближайшие пару недель).
Важно понимать, что Саввиди не из тех, кто имеет партнеров в футболе — он привык все решения принимать самостоятельно. Особенно когда дело касается трансферов (как это происходит у него в ПАОКе). Поэтому вряд ли они с Арташесом смогут ужиться в одной берлоге".
26 марта. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в разговоре с Mash на спорте прокомментировал информацию о передаче акций Саввиди:
— Нет, к сожалению, я об этом ничего не знаю. И прокомментировать никак не могу.
— То есть это не соответствует действительности?
— Ну, я об этом ничего не знаю. Так как владелец 51% акций — Ростовская область, значит, не соответствует действительности.
Два медведя в одной берлоге?
Так что же на самом деле происходит?
По данным «СЭ», ситуация вокруг «Ростова» запутанная и сложная. Связана она, естественно, со сменой губернатора. Если при прежнем была выстроена одна схема управления клубом и он должен был постепенно стать частным в соответствии с теми расходами, которые несли член исполкома РФС Арутюнянц и область, то при Юрии Слюсаре процесс перераспределения акций поставили на паузу. Судя по косвенной информации и всем слухам, идея о частном клубе осталась, но в момент перехода Саввиди хочет сменить у руля Арутюнянца, воспользовавшись знакомством с губернатором.
Информация о возможном приходе Саввиди точно не взята из воздуха. Если 15 марта в интервью «СЭ» Арутюнянц отрицал разговор с Иваном Игнатьевичем, то в последние десять дней, по данным «СЭ», этот контакт все же произошел. Владелец ПАОК якобы поведал, что его просят принять «Ростов», предложил встретиться, обсудить тему.
Вопрос только в том, что обсуждать. По информации «СЭ», Арутюнянц не заинтересован в продаже акций желто-синих. За семь с половиной лет, которые он возглавляет клуб, Арташес Арутюнович вкладывал не только личные средства, но и душу. И он не видит причин, по которым должен уходить.
В итоге может вообще сложиться патовая ситуация. 51% акций у области, она имеет право определять своих представителей в совете директоров. В том числе и, например, ввести Саввиди. Но это изначально конфликтная ситуация, поскольку 49% — тоже серьезный пакет, ни одно ключевое решение без согласия стороны Арутюнянца не может быть принято. И что делать? Два руководителя такого масштаба в одном клубе точно не уживутся.
Да и просто взять и передать акции частному лицу государственная структура не может. Надо объявлять открытый аукцион. Точно ли на нем выиграет Саввиди?
Судя по всему, решения по будущему «Ростова» пока нет, именно поэтому Слюсарь и опроверг слухи о приходе Саввиди. Сначала все надо решить с нынешним президентом, а это будет непросто.