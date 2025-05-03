«Быть женой футболиста — это то же самое, что быть женой военного»: супруга российского нападающего «Химок»

«Не знаю, как отвечать на этот вопрос Для меня это уже обыденность, я считаю, что это то же самое, что и быть женой любого спортсмена, военного и т. д. В каждой профессии свои сложности, стресс, график. Раньше я ездила на выезды, не всегда, но бывало) А с появлением Макарчика стало трудно что-то планировать и выезжать далеко. Но скоро мы это наладим)», — написала в ответ Мария.