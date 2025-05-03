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«Быть женой футболиста — это то же самое, что быть женой военного»: супруга российского нападающего «Химок»

Мария Руденко, супруга российского нападающего «Химок» Александра Руденко, заявила, что быть женой футболиста — это то же самое, что быть женой военного.

Источник: Sport24

«Каково вообще быть женой футболиста? И ездите ли вы на выездные матчи?» — спросила у супруги Руденко в соцсети одна из ее подписчиц.

«Не знаю, как отвечать на этот вопрос Для меня это уже обыденность, я считаю, что это то же самое, что и быть женой любого спортсмена, военного и т. д. В каждой профессии свои сложности, стресс, график. Раньше я ездила на выезды, не всегда, но бывало) А с появлением Макарчика стало трудно что-то планировать и выезжать далеко. Но скоро мы это наладим)», — написала в ответ Мария.

Руденко до перехода в «Химки» играл за «Спартак», «Торпедо» и «Сочи», выступал за юношеские сборные России разных возрастов. В настоящее время ему 26 лет.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Руденко принял участие в 25 матчах (13 из них — в основе), в которых забил 3 гола. «Химки» за четыре тура до конца сезона занимают в турнирной таблице РПЛ 12-е место из 16 возможных.

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