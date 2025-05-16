Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
21:30
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.22
П2
8.50
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.84
П2
6.03
Футбол. Зарубежный
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хетафе
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
17.05
СКА-Хабаровск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.32
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
17.05
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.19
П2
1.76

Игорь Ледяхов: Грустно, что «Ростов» не сохранит команду летом

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на новости в СМИ о возможной распродаже футболистов «Ростова». Ранее сообщалось, что клуб предлагает своих ведущих игроков топ-командам Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Ростов» показывает, что это кубковая команда. Ростовчане ровно прошли в чемпионате и выступили удачно в Кубке. Ещё неизвестно, как они выступят в финале с ЦСКА. Я бы не исключал того, что «Ростов» может выиграть Кубок России в этом сезоне. Сложно сказать, раскупят ли бóльшую часть состава «Ростова» этим летом, потому что в клубе происходит смена владельца. Если будет такая неразбериха, пять-шесть человек точно рассмотрят предложения от других клубов.

Там играют хорошие футболисты и игроки сборной России. Ребята провели удачный год и засветились, поэтому хотят повышать свой уровень. У «Ростова» есть уровень, дальше которого он не прыгнет, а футболисты хотят прогрессировать. Для каждого игрока переход в московскую команду с задачей на медали — это цель номер один. Грустно, что «Ростов» не сохранит такую команду этим летом, но это футбольная жизнь«, — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.