Игорь Ледяхов: Грустно, что «Ростов» не сохранит команду летом

«Ростов» показывает, что это кубковая команда. Ростовчане ровно прошли в чемпионате и выступили удачно в Кубке. Ещё неизвестно, как они выступят в финале с ЦСКА. Я бы не исключал того, что «Ростов» может выиграть Кубок России в этом сезоне. Сложно сказать, раскупят ли бóльшую часть состава «Ростова» этим летом, потому что в клубе происходит смена владельца. Если будет такая неразбериха, пять-шесть человек точно рассмотрят предложения от других клубов.