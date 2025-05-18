«Предчувствия нет»: Семин о борьбе за чемпионство в РПЛ

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.