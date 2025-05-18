«Предчувствия нет»: Семин о борьбе за чемпионство в РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
2
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.50
П2
100.00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
3
:
Венеция
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Болонья
2
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.00
П2
21.00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
2
:
Лацио
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
6.98
П2
55.00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
1
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
11.20
П2
100.00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
1
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.25
П2
92.00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
1
:
Эмполи
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
11.20
X
1.75
П2
3.20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
1
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
1.60
П2
5.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетико
4
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Барселона
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Сельта
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лас-Пальмас
0
:
Леганес
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Севилья
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Валенсия
0
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Вальядолид
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Осасуна
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Брентфорд
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лестер
2
:
Ипсвич
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Тюмень
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эвертон
2
:
Саутгемптон
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

«Предчувствия нет»: Семин о борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин признался, что не может спрогнозировать, какая команда — петербургский «Зенит» или «Краснодар» — выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Сложнее соперник, вне всяких сомнений, у “Краснодара” — это “Динамо”. У “Зенита” соперник легче. При этом никакого предчувствия нет, кто станет чемпионом. Есть только желание побыстрее посмотреть эти матчи», — заявил специалист.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
24.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.95
П2
3.77