Комличенко согласовал контракт с «Локомотивом»

Сумма трансфера составит € 2,8 млн. Комличенко до последнего выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком», который предлагал контракт по формуле 2+1. В пользу «Локомотива» сыграла большая заинтересованность клуба, российский костяк и возможное появление в клубе игроков «Ростова».