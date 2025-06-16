Личка решил пока не продолжать карьеру в России и ждать вариантов в Европе

Личка остался без работы после увольнения из «Динамо» в начале мая. Он руководил столичной командой с лета 2023 года. В 2020—2023 годах чешский специалист тренировал «Оренбург».
— Действительно ли у Марцела были переговоры с ЦСКА?
— Не могу это комментировать, мы общались с разными клубами. Марцел принял решение пока не продолжать карьеру в России и ждать вариантов в Европе, хочет попробовать себя там.
— Если не получится найти подходящий вариант в Европе, вернетесь к рассмотрению предложений из России?
— Надо подождать, время покажет. Пока он не настроен разговаривать с клубами из России и ждет вариантов в Европе.
— А варианты в Европе сейчас есть?
— Мы в рабочем процессе, ищем, — цитирует Николаева «Матч ТВ».