Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
12.80
Футбол. Зарубежный
17.06
Бока Хуниорс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
6.28
X
4.30
П2
1.62
Футбол. Зарубежный
17.06
Фламенго
:
Эсперанс
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.19
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Ботафого
2
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
0
:
Порту
0
П1
X
П2

Личка решил пока не продолжать карьеру в России и ждать вариантов в Европе

Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы Марцела Лички, сообщил, что тренер хочет сначала попробовать трудоустроиться в Европе.

Источник: Sport24

Личка остался без работы после увольнения из «Динамо» в начале мая. Он руководил столичной командой с лета 2023 года. В 2020—2023 годах чешский специалист тренировал «Оренбург».

— Действительно ли у Марцела были переговоры с ЦСКА?

— Не могу это комментировать, мы общались с разными клубами. Марцел принял решение пока не продолжать карьеру в России и ждать вариантов в Европе, хочет попробовать себя там.

— Если не получится найти подходящий вариант в Европе, вернетесь к рассмотрению предложений из России?

— Надо подождать, время покажет. Пока он не настроен разговаривать с клубами из России и ждет вариантов в Европе.

— А варианты в Европе сейчас есть?

— Мы в рабочем процессе, ищем, — цитирует Николаева «Матч ТВ».