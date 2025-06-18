Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
1
:
Аль-Хиляль
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.50
П2
7.25
Футбол. Зарубежный
19.06
Пачука
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.66
П2
2.65
Футбол. Зарубежный
19.06
Аль-Айн
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.89
П2
1.44
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
2
:
Видад
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Монтеррей
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19.06
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.14
П2
6.11

Вратарь «Зенита» Одоевский набил на спине большое тату с надписью на испанском языке

Вратарь Даниил Одоевский в социальной сети опубликовал фотографию, на которой показал свежую татуировку на спине.

Источник: Чемпионат.com

22-летний голкипер набил большими буквами надпись на испанском языке «Время лечит».

Источник: Соцсети

Фото прокомментировали некоторые футболисты, в частности игрок «Зенита» Андрей Мостовой, который написал: «Дань, всё норм?».

Одоевский провёл минувший сезон в аренде в «Ростове», права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту». Всего в активе голкипера 13 матчей за ростовчан, три из которых — «на ноль».

В сезоне-2024/2025 «Ростов» занял восьмое место в таблице РПЛ и дошёл до финала Кубка России, где в серии пенальти уступил московскому ЦСКА.