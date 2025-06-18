Вратарь «Зенита» Одоевский набил на спине большое тату с надписью на испанском языке

22-летний голкипер набил большими буквами надпись на испанском языке «Время лечит».
Фото прокомментировали некоторые футболисты, в частности игрок «Зенита» Андрей Мостовой, который написал: «Дань, всё норм?».
Одоевский провёл минувший сезон в аренде в «Ростове», права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту». Всего в активе голкипера 13 матчей за ростовчан, три из которых — «на ноль».
В сезоне-2024/2025 «Ростов» занял восьмое место в таблице РПЛ и дошёл до финала Кубка России, где в серии пенальти уступил московскому ЦСКА.