В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев в середине июня заявил РИА Новости, что ситуация с участием иранца в предсезонных сборах клуба остается неопределенной.