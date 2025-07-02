Иранский футболист махачкалинского «Динамо» прибыл в Россию

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев в середине июня заявил РИА Новости, что ситуация с участием иранца в предсезонных сборах клуба остается неопределенной.
«Наш иранский легионер прибыл в расположение команды и уже приступил к тренировкам», — говорится в заявлении команды.
Хоссейннеджадмахаленколай перешел в махачкалинское «Динамо» из иранского’Сепахана«в августе 2024 года. 22-летний полузащитник подписал контракт до конца июня 2027 года. В сезоне-2024/2025 иранец сыграл за “Динамо” 29 матчей во всех турнирах и забил три гола.