Киев возглавил тренер, игравший в России, «ПСЖ» хочет избавиться от Сафонова уже зимой. Трансферные слухи дня

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.01
П2
2.70
Футбол. Премьер-лига
14:00
Акрон
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.84
П2
3.91
Футбол. Первая лига
14:00
Волга
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.74
X
3.81
П2
1.75
Футбол. Первая лига
14:00
Чайка
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.46
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.09
П2
3.45
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.84
П2
6.92
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.04
П2
4.40
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.11
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.75
П2
28.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.25
П2
4.33
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.06
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.87
П2
2.96
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.78
П2
7.27
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.66
П2
11.25
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.37
П2
2.40
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.09
X
4.83
П2
1.61
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.35
П2
2.39
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.05
П2
11.50
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.33
П2
2.66
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.40
П2
2.22
Футбол. Франция
21:00
Париж
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.78
П2
4.20
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.67
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.40
П2
3.33
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.20
П2
15.00
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.22
П2
5.54
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2

Киев возглавил тренер, игравший в России, «ПСЖ» хочет избавиться от Сафонова уже зимой. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Getty Images

Что в России

«Зенит» готов продать любого футболиста, кроме одного

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после ответного матча с московским «Динамо» в Кубке России заявил, что петербургский клуб готов продать любого футболиста, кроме одного. При этом Семак не уточнил, кого он имеет в виду.

«Сергей Богданович, подскажите по межсезонью, у “Зенита” трансферная политика уже подготавливается к анонсируемому новому лимиту легионеров или вы все-таки будете больше решать задачу нынешнего сезона?» — спросил у Семака один из журналистов.

«Сначала нужно услышать анонсированный лимит и из этого исходить. Есть правила, по которым работают все команды, и мы не исключение. Посмотрим. Что касается трансферного окна, конечно, есть какие-то планы, есть понимание, куда нужно двигаться, есть цели и задачи. В целом, думаю, почти любой игрок, уже не секрет абсолютно… Одного мы, пожалуй, наверное, все-таки придержим… А так любой игрок, у которого есть более выгодное предложение или желание поиграть в другом клубе, конечно, всегда идет навстречу клуб. Никто никого насильно не держит в команде. Есть предложение, оно устраивает клуб, игрока — почему нет? Это спортивная жизнь. У нас нет рабства», — ответил главный тренер «Зенита».

«Главного тренера “Краснодара” Мурада Мусаева спросили о трансферной политике, и он красиво очень сказал: “Будем работать на вход и на выход”. У вас будет тоже что-то на выход или на вход?» — уточнили у главного тренера «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

«Я не могу так красиво говорить, просто говорю, что мы будем работать, а там посмотрим», — заключил Семак, слова которого приводятся на официальном сайте сине-бело-голубых.

Напомним, что «Зенит» по сумме двух матчей проиграл «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Петербургская команда опустилась в четвертьфинал Пути регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой».

Ранее появилась информация, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев до конца 2025 года подпишет новый указ о лимите на иностранных футболистов в чемпионате России. Речь идет о варианте, ранее озвученном главой ведомства — не более 10 легионеров в заявке команды на сезон и не более 5 иностранных игроков на поле.

Ожидается, что новый лимит будет введен с сезона-2028/29, в ближайшее время пройдут консультации о поэтапном переходе к нему, который займет два следующих сезона. В настоящее время в РПЛ действует ограничение в 13 иностранных игроков в заявке, при этом одновременно на поле могут выходить в составе команды не более 8 легионеров.

Что в Европе

«ПСЖ» планирует расстаться с Сафоновым зимой

Источник: Reuters

«ПСЖ» планирует расстаться этой зимой с российским голкипером Матвеем Сафоновым. Как сообщает L'Equipe, клуб также может покинуть защитник Лукас Бералдо.

Сафонову 26 лет, он выступает за «ПСЖ» с июля 2024 года. В прошлом сезоне вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Клопп может вернуться в «Ливерпуль» в случае увольнения Слота

Источник: AP 2024

Юрген Клопп может вернуться в «Ливерпуль» в случае увольнения главного тренера команды Арне Слота. Как сообщает The Sun, руководство английского клуба планирует обратиться к Клоппу с просьбой завершить сезон во главе команды.

Напомним, Клопп работал в «Ливерпуле» с октября 2015-го по июнь 2024-го. Слот возглавил команду после ухода Клоппа. После 12 туров «Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков.

«Реал» потерял интерес к защитнику «Ливерпуля» Конате

Источник: Reuters

«Реал» потерял интерес к защитнику «Ливерпуля» Ибраиме Конате. Недавно Конате признался, что Мбаппе «звонит мне каждые два часа с предложением подписать контракт с “Реалом”. Ранее СМИ сообщали об активном интересе мадридского клуба к футболисту.

Однако сейчас The Athletic утверждает, что «Реал» окончательно потерял интерес к Конате после его ошибки в матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и ПСВ, тогда встреча завершилась поражением английского клуба со счетом 1:4. После ошибки, которая привела к голу, главный тренер команды Арне Слот заменил Конате. И вероятнее всего, игрок потерял место в составе до конца сезона, что и охладило интерес со стороны «Реала».

Киевское «Динамо» возглавил тренер, выступавший в России во время игровой карьеры

Источник: ФК "Динамо" Киев

Сегодня, 28 ноября, киевское «Динамо» уволило легенду клуба, Александра Шовковского, с поста главного тренера после третьего поражения подряд. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен наставник юношеской команды киевлян (U19) Игорь Костюк. Под его руководством динамовцы выиграли золотые медали в двух последних сезонах юношеского первенства Украины (2023/2024, 2024/2025).

Стоит отметить, что в прошлом Костюку довелось поиграть в России. В 1997 году он выступал на правах аренды за «Тюмень». Все остальное время Костюк играл на Украине — за киевские клубы «Динамо», ЦСКА и «Арсенал», а также за «Ворсклу», «Борисфен» и «Закарпатье». Провел 1 матч за сборную Украины.

Костюк работает в структуре «Динамо» с 2012 года, тренируя молодежные и юношеские команды. В настоящее время в чемпионате Украины «Динамо» идет на серии из трех поражений подряд и занимает аж 7-е место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Шахтера» уже на 10 очков.

Автор: Владимир Менес