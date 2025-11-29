Киев возглавил тренер, игравший в России, «ПСЖ» хочет избавиться от Сафонова уже зимой. Трансферные слухи дня

«Сначала нужно услышать анонсированный лимит и из этого исходить. Есть правила, по которым работают все команды, и мы не исключение. Посмотрим. Что касается трансферного окна, конечно, есть какие-то планы, есть понимание, куда нужно двигаться, есть цели и задачи. В целом, думаю, почти любой игрок, уже не секрет абсолютно… Одного мы, пожалуй, наверное, все-таки придержим… А так любой игрок, у которого есть более выгодное предложение или желание поиграть в другом клубе, конечно, всегда идет навстречу клуб. Никто никого насильно не держит в команде. Есть предложение, оно устраивает клуб, игрока — почему нет? Это спортивная жизнь. У нас нет рабства», — ответил главный тренер «Зенита».