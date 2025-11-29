Киев возглавил тренер, игравший в России, «ПСЖ» хочет избавиться от Сафонова уже зимой. Трансферные слухи дня

Что в России
«Зенит» готов продать любого футболиста, кроме одного
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после ответного матча с московским «Динамо» в Кубке России заявил, что петербургский клуб готов продать любого футболиста, кроме одного. При этом Семак не уточнил, кого он имеет в виду.
«Сергей Богданович, подскажите по межсезонью, у “Зенита” трансферная политика уже подготавливается к анонсируемому новому лимиту легионеров или вы все-таки будете больше решать задачу нынешнего сезона?» — спросил у Семака один из журналистов.
«Сначала нужно услышать анонсированный лимит и из этого исходить. Есть правила, по которым работают все команды, и мы не исключение. Посмотрим. Что касается трансферного окна, конечно, есть какие-то планы, есть понимание, куда нужно двигаться, есть цели и задачи. В целом, думаю, почти любой игрок, уже не секрет абсолютно… Одного мы, пожалуй, наверное, все-таки придержим… А так любой игрок, у которого есть более выгодное предложение или желание поиграть в другом клубе, конечно, всегда идет навстречу клуб. Никто никого насильно не держит в команде. Есть предложение, оно устраивает клуб, игрока — почему нет? Это спортивная жизнь. У нас нет рабства», — ответил главный тренер «Зенита».
«Главного тренера “Краснодара” Мурада Мусаева спросили о трансферной политике, и он красиво очень сказал: “Будем работать на вход и на выход”. У вас будет тоже что-то на выход или на вход?» — уточнили у главного тренера «Зенита».
«Я не могу так красиво говорить, просто говорю, что мы будем работать, а там посмотрим», — заключил Семак, слова которого приводятся на официальном сайте сине-бело-голубых.
Напомним, что «Зенит» по сумме двух матчей проиграл «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Петербургская команда опустилась в четвертьфинал Пути регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой».
Ранее появилась информация, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев до конца 2025 года подпишет новый указ о лимите на иностранных футболистов в чемпионате России. Речь идет о варианте, ранее озвученном главой ведомства — не более 10 легионеров в заявке команды на сезон и не более 5 иностранных игроков на поле.
Ожидается, что новый лимит будет введен с сезона-2028/29, в ближайшее время пройдут консультации о поэтапном переходе к нему, который займет два следующих сезона. В настоящее время в РПЛ действует ограничение в 13 иностранных игроков в заявке, при этом одновременно на поле могут выходить в составе команды не более 8 легионеров.
Что в Европе
«ПСЖ» планирует расстаться с Сафоновым зимой
«ПСЖ» планирует расстаться этой зимой с российским голкипером Матвеем Сафоновым. Как сообщает L'Equipe, клуб также может покинуть защитник Лукас Бералдо.
Сафонову 26 лет, он выступает за «ПСЖ» с июля 2024 года. В прошлом сезоне вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Клопп может вернуться в «Ливерпуль» в случае увольнения Слота
Юрген Клопп может вернуться в «Ливерпуль» в случае увольнения главного тренера команды Арне Слота. Как сообщает The Sun, руководство английского клуба планирует обратиться к Клоппу с просьбой завершить сезон во главе команды.
Напомним, Клопп работал в «Ливерпуле» с октября 2015-го по июнь 2024-го. Слот возглавил команду после ухода Клоппа. После 12 туров «Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков.
«Реал» потерял интерес к защитнику «Ливерпуля» Конате
«Реал» потерял интерес к защитнику «Ливерпуля» Ибраиме Конате. Недавно Конате признался, что Мбаппе «звонит мне каждые два часа с предложением подписать контракт с “Реалом”. Ранее СМИ сообщали об активном интересе мадридского клуба к футболисту.
Однако сейчас The Athletic утверждает, что «Реал» окончательно потерял интерес к Конате после его ошибки в матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и ПСВ, тогда встреча завершилась поражением английского клуба со счетом 1:4. После ошибки, которая привела к голу, главный тренер команды Арне Слот заменил Конате. И вероятнее всего, игрок потерял место в составе до конца сезона, что и охладило интерес со стороны «Реала».
Киевское «Динамо» возглавил тренер, выступавший в России во время игровой карьеры
Сегодня, 28 ноября, киевское «Динамо» уволило легенду клуба, Александра Шовковского, с поста главного тренера после третьего поражения подряд. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен наставник юношеской команды киевлян (U19) Игорь Костюк. Под его руководством динамовцы выиграли золотые медали в двух последних сезонах юношеского первенства Украины (2023/2024, 2024/2025).
Стоит отметить, что в прошлом Костюку довелось поиграть в России. В 1997 году он выступал на правах аренды за «Тюмень». Все остальное время Костюк играл на Украине — за киевские клубы «Динамо», ЦСКА и «Арсенал», а также за «Ворсклу», «Борисфен» и «Закарпатье». Провел 1 матч за сборную Украины.
Костюк работает в структуре «Динамо» с 2012 года, тренируя молодежные и юношеские команды. В настоящее время в чемпионате Украины «Динамо» идет на серии из трех поражений подряд и занимает аж 7-е место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Шахтера» уже на 10 очков.
Автор: Владимир Менес