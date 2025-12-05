Для Месси и Роналду ЧМ-2026 станет последним. Кто еще уйдет из великих?

До чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика будущим летом, остается полгода. Уже сегодня в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоится жеребьевка финальной стадии мундиаля, на который впервые приедут 48 команд. Церемония начнется в 20:00 по московскому времени и будет показана как по общедоступному ТВ, так и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
РИА Новости Спорт в преддверии важного спортивного мероприятия приводит топ-10 легенд, для которых ЧМ-2026 станет последним мировым первенством в карьере. Спойлер: Лионель Месси и Криштиану Роналду будут упомянуты, но останутся вне рейтинга.
10. Иван Перишич
Герой российского ЧМ-2018, на котором сборная Хорватии дошла до финала, и бронзовый призер катарского мундиаля провел крутую карьеру. «Боруссия» из Дортмунда и «Интер», «Бавария» и «Тоттенхэм», победы в чемпионатах Германии и Италии плюс «ушастый» трофей Лиги чемпионов. Но в феврале звезде нидерландского ПСВ исполнится 37 лет, так что завершение международной карьеры неумолимо приближается.
9. Джордан Хендерсон
Легенда «Ливерпуля» выиграл все возможные трофеи с «красными» (включая золото Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов) и в 2023 году покинул стан мерсисайдцев. Поиграл за «Аль-Иттифак» и «Аякс», после чего вернулся на родину, где сейчас защищает цвета «Брентфорда». Впрочем, столь серьезное понижение уровня клуба ничуть не сказывается на акциях игрока в сборной. С англичанами Хендерсон съездил на три чемпионата Европы, с двух из которых привез по серебряной медали, и три мундиаля — если обойдется без травм, через полгода Хендерсон занесет себе в актив участие на четвертом ЧМ.
Пожалуй, это будет последний шанс для полузащитника взять трофей со сборной.
8. Аксель Витсель
Экс-полузащитник «Зенита», ныне играющий за «Жирону», — представитель того самого звездного поколения сборной Бельгии, которое за три Евро и три мундиаля так и не смогла выиграть ни одного трофея (есть лишь бронза ЧМ-2018). Вероятность победы на последнем для 36-летнего Акселя чемпионате мира низка, однако именитый полузащитник попробует.
«Наше время было в 2018-м на чемпионате мира в России. Там мы демонстрировали очень высокий уровень, благодаря которому дошли до полуфинала. Дальше было немного сложнее. В конце концов, для того, чтобы выиграть турнир — чемпионат Европы или мира — у вас должен быть лучший в мире бомбардир и должна быть лучшая в мире команда». (As).
7. Хамес Родригес
Колумбиец не смог зажечь ни в «Реале», ни в «Баварии». Так что лето-2014, когда Хамес устроил феерию на бразильском ЧМ, так и останется пиком славы будущего двукратного победителя Лиги чемпионов (хотя звание лучшего игрока Кубка Америки 2024 года — тоже неплохо!). Тогда Родригес стал лучшим бомбардиром и членом символической сборной чемпионата мира, а затем получил «Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша» за лучший гол года в ворота уругвайцев. Сейчас звезда доигрывает в Мексике, но все равно рвется приехать на третий для себя мундиаль.
«Футболка сборной дала мне так много. Я благодарен за все, что я делаю. Я всегда отдавал все, что мог, и оставлю все хорошее для себя».
6. Вирджил ван Дейк
Многолетний капитан сборной Нидерландов и один из ключевых футболистов «Ливерпуля» выступает за «оранжевых» десять лет. Было много неудач, но были и отличные результаты: да-да, четвертьфинал чемпионата мира 2022 года и полуфинал Евро-2024 можно так охарактеризовать. После того, как нидерландцы остановились в шаге от решающего матча европейского первенства, ван Дейк на эмоциях заявил о раздумьях о своем будущем как в клубе, так и в сборной. Но и там, и там элитный защитник по-прежнему в строю.
Правда, возраст есть возраст. И если поехать в 34 года на ЧМ еще приемлемо как для спортсмена, так и для тренерского штаба, то в 38 защитнику придется тяжело.
5. Роберт Левандовски
В июне прославленный польский нападающий поставил ультиматум, отказавшись выступать за сборную Польши, пока ее тренирует Михал Пробеж. До этого футболист «Барселоны» не получал вызов в национальную команду и даже лишался капитанской повязки. Местная федерация сделала выбор в пользу лидера и указала тренеру на дверь. С новым рулевым Яном Урбаном Роберт снова в строю и готовится поехать в Северную Америку в июле.
Но поляку уже 37 лет, и в то, что он выступит на ЧМ еще через четыре года, не верится. А вот то, что Левандовски с поляками пробьется в финальную стадию через «стыки» и напоследок постарается улучшить результативность на мундиалях (пока всего один гол), куда вероятнее.
4. Н’Голо Канте
Один из самых скромных (и потому — любимых) футболистов нашего времени доигрывает в чемпионате Саудовской Аравии. Однако, несмотря на невысокий уровень турнира и череду травм, чемпиона мира 2018 года по-прежнему вызывают в сборную Франции, в которой он является столпом полузащиты. ЧМ-2026 станет последним и для главного тренера «трехцветных» Дидье Дешама, и для приглашенного им десять лет назад в национальную команду Канте.
Как знать, возможно, летом француз и вовсе завершит карьеру (контракт с «Аль-Иттихадом» действует до июня).
3. Кевин Де Брёйне
«Золотое» бельгийское поколение уходит на покой. Эден Азар уже вне спорта, за ним скоро потянутся Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа и Кевин Де Брёйне. Последний минувшим летом покинул «Манчестер Сити» после десяти лет в стане «горожан» и присоединился к чемпиону Италии «Наполи». В Неаполе мастерский распасовщик начал хорошо, но в октябре получил тяжелую травму. К счастью для бельгийских фанатов, выход из лазарета уже скоро — уверены, что капитан полетит с «красными дьяволами» за океан и попробует реабилитироваться за провалы на последних крупных турнирах.
«Сборная Бельгии давно не показывала хороший футбол, результаты тоже оставляют желать лучшего».
2. Неймар
В начале 2010-х бразильский форвард считался главным талантом мирового футбола. Ему пророчили великое будущее и не один «Золотой мяч». Однако Неймар не только не смог выйти из тени Месси, с которым вместе играл за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», — он так и остался талантливым дриблером, но никак не лидером, который поведет за собой в трудный момент. Со сборной он взял золото домашней Олимпиады… И все! Ни Копы, ни медалей ЧМ в активе Неймара, конец карьеры которого портят бесконечные травмы, нет. Впрочем, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти верит в лучшего бомбардира «пентакампеонов» и рассчитывает на Неймара на грядущем чемпионате мира:
«Это очень важный игрок для нашей сборной. Он должен подготовиться, и у него есть время на это. У нас есть четкое видение, как сделать его ключевым игроком Бразилии». (Globo).
1. Лука Модрич
Забавно, что завершить международную карьеру обладатель «Золотого мяча» 2018 года хотел еще после ЧМ-2022. Однако бронза в Катаре вслед за серебром на российском мундиале 2018 года изменила позицию самого титулованного футболиста «Реала» всех времен, ныне защищающего красно-черные цвета итальянского «Милана». Модрич не попрощался с «шашечными», провалился с хорватами на Евро-2024 и снова остался. Чтобы выйти на еще один чемпионат мира, уже пятое (!) для себя мировое первенство.
«Что бы я ни говорил о Луке, этого будет недостаточно. Дай бог ему здоровья. Его телосложение, его серьезность, уровень работоспособности и профессионализм являются для нас основополагающими. Он очень важный игрок. Но мы все же команда. Быть командой — единственный способ добиться результата. Лука — наш капитан и лидер, мы хотим, чтобы он остался с нами надолго».
Не сомневаемся, что на этом легендарный хорват, которому в сентябре исполнилось 40 лет, и остановится.
* * *
Конечно, упомянем и главных футбольных звезд нашего времени, которые могут поехать на ЧМ-2026 с грандиозными планами. У 38-летнего Месси шикарная аргентинская команда, которой вслед за двумя победами на Кубке Америки кряду, успешной «Финалиссимой» и исторической победой на чемпионате мира в Катаре по силам защитить титул лучшей команды на планете. Вот только сам семикратный обладатель «Золотого мяча» пока в раздумьях:
«Участие в этом турнире — нечто особенное, мне бы хотелось там сыграть. Но я хочу приехать на чемпионат мира в хорошей форме, чтобы быть способным помочь своей команде. Когда начнется предсезонная подготовка к новому сезону MLS, я буду оценивать свое состояние каждый день и посмотрю, смогу ли быть готов на все сто. Хочу понять, смогу ли я быть полезным команде, и тогда я приму решение». (As).
Роналду с пятью «Золотыми мячами» на порядок тяжелее: в гонке за звание GOAT (величайшего в истории) он проигрывает Лео, ведь не может похвастаться золотом ЧМ. Если не исправить это, то самовлюбленный португалец так и останется вторым, что станет нокаутирующим ударом для громадного эго.
«Да, это правда, — ответил португалец на вопрос, станет ли ЧМ в США для него последним. — Потому что мне будет 41 год. Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом». (EFE).
Автор: Иван Орехов