Для Месси и Роналду ЧМ-2026 станет последним. Кто еще уйдет из великих?

В начале 2010-х бразильский форвард считался главным талантом мирового футбола. Ему пророчили великое будущее и не один «Золотой мяч». Однако Неймар не только не смог выйти из тени Месси, с которым вместе играл за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», — он так и остался талантливым дриблером, но никак не лидером, который поведет за собой в трудный момент. Со сборной он взял золото домашней Олимпиады… И все! Ни Копы, ни медалей ЧМ в активе Неймара, конец карьеры которого портят бесконечные травмы, нет. Впрочем, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти верит в лучшего бомбардира «пентакампеонов» и рассчитывает на Неймара на грядущем чемпионате мира: