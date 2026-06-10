Мощные европейцы и давние лидеры Южной Америки. Главные фавориты ЧМ-2026

Предсказать победителя мундиаля перед его стартом — очень сложная задача. Слишком много случайных переменных могут повлиять на исход того или иного матча, скоротечный турнир совсем не похож на национальные первенства, где на длинной дистанции фаворит в большинстве случаев берет свое, особенно когда у него нет конкурентов. И да, на чемпионатах мира всегда есть несколько претендентов на трофей, определить триумфатора заранее нереально. Но очертить круг фаворитов и оценить их сильные и слабые стороны несложно. Основываясь на рассчеты статистического портала Opta, представляем главных претендентов на заветный кубок мира.
Триумфаторы Евро из Испании
Сборная Испании по праву считается одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира, а по мнению Opta самым главным с вероятностью взять титул в 16,1%. Этот статус подкрепляется несколькими факторами. Во-первых, команда является действующим чемпионом Европы, что уже само по себе говорит о ее силе. Под руководством Луиса де ла Фуэнте испанцы демонстрируют отлаженную игру с доминированием во владении мячом и активным прессингом.
Во-вторых, состав сборной отличается молодыми и талантливыми игроками. Средний возраст команды составляет всего 26,8 года — это один из самых низких показателей на предстоящем соревновании, а ярчайшим представителем нового поколения футболистов «Красной фурии» является Ламин Ямаль, показавший выдающуюся игру за «Барселону» в последние два сезона. При этом в команде есть и опытные футболисты, такие как Родри.
Важно также отметить, что после триумфа на Евро-2024 испанцы продолжают показывать стабильные результаты: второе место в Лиге наций сезона-2024/25 и уверенное прохождение отбора на ЧМ (5 побед и 1 ничья в 6 матчах). Единственным потенциальным минусом можно назвать недостаток опыта у молодых игроков в решающих стадиях плей-офф чемпионата мира, но рано или поздно приходится сталкиваться с такими испытаниями.
Звездная сборная Франции
В течение последних 10 лет французы, как минимум, доходят до полуфинала каждого большого турнира. В том числе поэтому Opta считает, что трехцветные войдут в четверку лучших команд турнира с вероятностью в 33,4% (второй показатель среди всех сборных), шансы на титул тоже высоки (13%).
Одна из причин — очень талантливое поколение, представленное множеством игроков. Благодаря невероятной глубине состава у французов практически нет слабых мест. В контексте предстоящего мундиаля важно отметить, что многие звезды, включая Усмана Дембеле, Майкла Олисе и Вильяма Салиба, провели отличный сезон. Несмотря на травмы и перипетии в испанском «Реале», касается это и капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов) и чемпионата Испании (25 голов).
При этом, главного тренера трехцветных, Дидье Дешама, часто критикуют за то, что он не использует полностью потенциал игроков, ставя прагматичный скучный футбол. Чемпионат мира — 2026 станет для него последним турниром в качестве наставника сборной, это последняя возможность заткнуть рты скептикам.
Силовая сборная Англии
Без родоначальников футбола список претендентов на победу на крупном турнире тоже выглядит неполным. По данным Opta, англичане — третьи в списке фаворитов (11,2%). Команда обладает внушительным кадровым потенциалом и в последнее время демонстрирует стабильно высокие результаты. В отборочном турнире англичане показали безупречную игру: 8 побед в 8 матчах, 22 забитых гола и 0 пропущенных. В составе сборной такие звезды мирового футбола, как Гарри Кейн из немецкой «Баварии», Джуд Беллингем из «Реала», а также Деклан Райс и Букайо Сака из лондонского «Арсенала», ставшего недавно чемпионом Англии.
На тренерском мостике тоже не ноунейм — приходу Томаса Тухеля на смену Гарету Саутгейту, ставящему унылый футбол, многие оказались очень рады. Однако, решение германского специалиста о финальном составе вызвало оживленные споры. Неожиданно за бортом оказались такие игроки, как Фил Фоден и Трент Александер-Арнольд. Тухель объяснил свой выбор необходимостью сбалансировать команду, а не просто собрать самых ярких индивидуальностей, сделав ставку на сыгранность и физическую готовность. Он подчеркнул, что выбор из 55 кандидатов до 26 человек был непростым. Тем интереснее, как проявят себя англичане.
Действующие чемпионы мира
Сборная Аргентины резонно считается одним из претендентов на триумф благодаря ряду причин. Прежде всего стоит отметить, что костяк команды, бравшей золото в 2022 году, почти полностью сохранился, а ключевую роль по-прежнему играет Лионель Месси, несмотря на то что по ходу предстоящего турнира ему исполнится уже 39 лет. Для легендарного игрока этот мундиаль, скорее всего, станет последним, что наверняка подогревает его желание ярко выступить.
Другой важный аспект — стабильность и успешность выступлений под руководством тренера Лионеля Скалони. Помимо мирового первенства аргентинцы под его руководством дважды становились обладателями Кубка Америки (2021, 2024). Уверенное выступление в южноамериканском отборочном цикле, где сборная Аргентины с большим отрывом заняла первое место, также свидетельствует о высоком уровне команды. Сочетание этих факторов делает действующих чемпионов мира одними из главных фаворитов ЧМ-2026, по мнению Opta аргентинцы четвертые в списке претендентов на золото с 10,4% шансов на успех.
Португальцы во главе с Роналду
Хотя сборная Португалии часто считается фаворитом чемпионатов мира, ее выступления на крупных международных турнирах нередко оставляют желать лучшего. Однако в этот раз ситуация особенная: Криштиану Роналду готовится к своему последнему в карьере мундиалю. Предстоящее соревнование воспринимается как последний танец для легенды, что, безусловно, возносит его и без того запредельную мотивацию на какой-то космический уровень.
Хорошая готовность Роналду и впечатляющий состав команды в целом, особенно в полузащите, где блистают Бруну Фернандеш (лучший игрок Английской премьер-лиги прошедшего сезона), Бернарду Силва, а также Витинья и Жоау Невеш (игроки, определявшие успехи победителя Лиги чемпионов двух последних лет), подпитывают ожидания. Opta поставила португальцев на 5-е место в списке фаворитов с вероятностью победы в 7%. Возможно больше суперкомпьютер не дал из-за предыдущего опыта работы главного тренера команды Роберто Мартинеса, который не смог ничего выиграть с суперталантливым поколением сборной Бельгии, кроме бронзы ЧМ-2018. Хотя с португальской командой наставник недавно становился победителем в Лиге наций, так что все возможно.
Сборная Бразилии под руководством Анчелотти
Рекордсмен по количеству титулов на чемпионатах мира (5) по праву считается одним из претендентов на победу в ЧМ-2026. Согласно подсчетам Opta бразильцы — шестой фаворит ЧМ с вероятностью выиграть кубок в 6,6%. Ключевой фигурой в команде стал итальянский специалист Карло Анчелотти, которого в Бразилии воспринимают как спасителя. Несмотря на отсутствие опыта работы с национальными сборными, его умение наладить командную атмосферу и замотивировать звезд может сыграть решающую роль на турнире. В этом отношении Анчелотти уже предпринял один важный шаг, включив в состав 34-летнего Неймара. Однако, скорее всего, игрок подойдет к старту мундиаля в неоптимальной форме из-за недавней травмы.
Проблемой станет отсутствие Родриго и Эдера Милитао, которые пропустят ЧМ из-за повреждений, а результаты команды в отборочном цикле, где она заняла только пятое место в южноамериканской группе (Анчелотти пришел лишь в конце, но и при нем успели растерять несколько очков), вызывают определенные опасения. Тем не менее атакующий потенциал бразильцев остается на высочайшем уровне, а присутствие в составе двух представителей Российской премьер-лиги — Луиса Энрике и Дугласа Сантоса из петербургского «Зенита» — является приятным дополнением.
Жаждущие реванша немцы
Сборная Германии, переживающая спад после триумфа на ЧМ-2014 в Бразилии, стремится реабилитироваться за прошлые неудачи на крупных турнирах. Под руководством Юлиана Нагельсманна команда обрела тактическую гибкость и современный стиль игры, а в ее составе находятся как молодые таланты, такие как Джамал Мусиала и Флориан Вирц, так и опытные игроки во главе с Йозуа Киммихом.
Важным моментом стало возвращение Мануэля Нойера, который, несмотря на ранее объявленное завершение международной карьеры в 2024 году, сыграет на своем пятом чемпионате мира. Его колоссальный опыт, включая победный мундиаль в 2014 году, и статус основного вратаря могут привести германскую сборную к успеху. Тем не менее конкуренция на турнире будет высока, а отсутствие травмированного полузащитника Сержа Гнабри, универсального игрока, ослабляет атакующий потенциал команды. В том числе по этой причине немцы у Opta только на 7-м месте в списке претендентов на титул (вероятность — 5,1%).
Сбалансированная команда из Нидерландов
Несмотря на то, что сборная Нидерландов упоминается в качестве фаворита реже других, она является серьезным претендентом на победу. Opta дает ей 3,6% шанса на титул. Команда может похвастаться надежной обороной, где по-прежнему значимую роль играет Вирджил ван Дейк, который остается одним из лучших защитников в мире.
Есть и другие опытные футболисты, включая Френки де Йонга и Мемфиса Депая, они добавляют команде уверенности. Глубина состава позволяет главному тренеру нидерландцев Рональду Куману гибко менять тактику, а опыт крупных турниров у многих игроков может стать решающим фактором в плей-офф.
Еще один аргумент в пользу сборной Нидерландов — ее успешное выступление в отборочном цикле, где команда заняла первое место с шестью победами и двумя ничьими. Однако по сравнению с другими топ-претендентами нидерландцам не хватает явных суперзвезд. Кроме того, травма одного из ключевых креативных игроков, Хави Симонса, ослабит атаку оранжевых.
Сборная Норвегии в роли теневого фаворита
Норвежцы, вернувшиеся на чемпионат мира впервые с 1998 года, вызывают интерес как потенциальный победитель турнира. Уверенное выступление сборной в отборочном цикле, где она одержала 8 побед в 8 играх (включая две убедительные победы над сборной Италией и унизительный разгром сборной Молдавии) с впечатляющей разницей мячей 37:5, не осталось незамеченным.
Даже суперкомпьютер Opta признает потенциал команды, ставя ее на 9 место среди фаворитов с 3,5% шансами на титул. Сила норвежцев кроется в мощной атаке, представленной такими звездами, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, а также в стратегическом подходе главного тренера Столе Сольбаккена.
За пять лет у руля сборной он выстроил сбалансированную игровую систему, основанную на высоком прессинге, быстрых контратаках, активной игре на флангах и вертикальных передачах, с гибкой адаптацией к каждому противнику. С нынешним поколением игроков, одним из сильнейших в истории страны, сборная Норвегии обладает как индивидуальным мастерством, так и отлаженной командной игрой. Это позволяет ей рассчитывать на успешное выступление в плей-офф. Однако ключевым фактором станет способность показать себя в сложных матчах группового этапа против сильных соперников в лице французов и сенегальцев, да и команду Ирака не стоит списывать со счетов.
Автор: Денис Бояров