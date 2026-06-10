Мощные европейцы и давние лидеры Южной Америки. Главные фавориты ЧМ-2026

Предсказать победителя мундиаля перед его стартом — очень сложная задача. Слишком много случайных переменных могут повлиять на исход того или иного матча, скоротечный турнир совсем не похож на национальные первенства, где на длинной дистанции фаворит в большинстве случаев берет свое, особенно когда у него нет конкурентов. И да, на чемпионатах мира всегда есть несколько претендентов на трофей, определить триумфатора заранее нереально. Но очертить круг фаворитов и оценить их сильные и слабые стороны несложно. Основываясь на рассчеты статистического портала Opta, представляем главных претендентов на заветный кубок мира.