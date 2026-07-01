Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.41
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.35
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
02.07
Испания
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.60
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
2
:
ДР Конго
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Эквадор
0
П1
X
П2

Не матч, а какое-то сумасшествие! «Проклятую» Англию чуть не вынесли с ЧМ

Сборная Англии со счетом 2:1 победила конголезцев и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Сборная Англии в тяжелейшем матче победила команду ДР Конго и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Автор РИА Новости Спорт — о крутейшем противостоянии в Атланте, неожиданно ставшим украшением мирового первенства.

Опять надежда на темные силы?

Поначалу эту пару называли самой неинтересной на первой стадии плей-офф. Да, сенсации в 1/16 финала уже были: разобранная сборная Германии проиграла в серии пенальти парагвайцам и с позором вылетела с турнира. Но нынешний немецкий коллектив «трем львам» не ровня — совсем не верилось в недооценку со стороны Англии. И куда сильнее не верилось в сенсацию от конголезцев.

Однако африканцы умеют удивить. Они это доказали на групповой стадии, когда в первом же матче отобрали очки у португальцев (1:1). После той встречи на звездного Криштиану Роналду вылилась тонна хейта, а футболисты ДР Конго поверили в себя и с четырьмя очками в трех встречах пробились в плей-офф с третьего места в квартете К.

Лайфхак для конголезцев подскажут ганцы. Их колдун наложил проклятие на Гарри Кейна, и главный бомбардир в истории сборной Англии африканцев пробить не смог (0:0). Осталось найти такого героя в другой стране с «черного континента».

Футбольный пожар в Атланте

Кроме как безумием события в первом тайме не назвать. Конголезцы посрамили всех — болельщиков, букмекеров и журналистов — и задали англичанам настоящую трепку. Они не просто быстро повели в счете! Брайан Сипенга прошил ближний угол ворот Джордана Пикфорда — вратарская ошибка, вратарский гол. Африканцы еще перед перерывом могли забить и второй, но штанга все испортила.

Англия же устроила настоящую бомбардировку ворот Лионеля Мпаси-Нзо, но то ли неизвестный голкипер превратился в Терминатора, то ли африканское древнее колдовство снова сработало. Тьма сейвов Мпаси-Нзо! И тьма упущенных возможностей Гарри Кейна, Джуда Беллингема, Маркуса Рэшфорда и других мировых звезд.

Не можем не указать на сомнительную работу судьи из Иордании Адхама Махадме, который не стал ставить два пенальти в ворота ДР Конго за снос вратарем Кейна и игру рукой. А также отметить наблюдение портала Opta: до перерыва на водопой англичане нанесли ноль ударов по воротам, после получаса (!) игры — восемь.

Класс справился с проклятием

А другого объяснению тому, как Англия не могла сравнять счет до 75-й минуты, мы не находим… Конголезцы вообще не подсели к своим воротам и на равных бились с одним из главных фаворитов ЧМ-2026. Они не проигрывали единоборства, да и по скорости ничуть не уступали. Порой Мпаси-Нзо приходилось творить чудеса в воротах, но акцентированных подходов к воротам стало меньше.

Но силенок все же не хватило на сенсацию. За 15 минут до конца второго тайма европейцы навалились на неопытного оппонента и в итоге взломали не такую уж и непробиваемую защиту. Кейн забил четвертый гол на нынешнем мундиале, а ассистировал ему новичок «Барселоны» Энтони Гордон.

Еще немного прессинга и более высокого темпа, и конголезцы рассыпались. С ударом Беллингема вратарь-легенда справился, а вот перед залпом Кейна под перекладину не устоял бы ни один голкипер на планете. Пять голов нефартового Гарри на турнире, впереди лишь Лионель Месси и Килиан Мбаппе (по шесть голов).

Побудем капитанами очевидности: англичане были очень близки к катастрофе. Но чтобы все заканчивалось вот так, да еще и в противостоянии с таким соперником… Парни Томаса Тухеля этого позволить себе не смогли. И прервали жуткую для себя тенденцию: на протяжении 60 лет родоначальники футбола не могли победить в матче ЧМ, если пропускали первыми.

Соперник по ⅛ финала известен

Им стала команда Мексики, которая несколько часов назад в Мехико победила Эквадор со счетом 2:0 благодаря годам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса. Встречу задержали почти на час из-за погоды, что не помешало «ацтекам» одержать четвертую победу в четырех противостояниях. Стопроцентный показатель у хозяев ЧМ-2026! И первая победа в плей-офф мирового первенства с домашнего мундиаля 1986 года.

Впрочем, оппозиция у Мексики средненькая, на фоне которой Англия — совсем другой уровень. Помогут ли «ацтекам» домашние трибуны? Узнаем 6 июля.

Англия
2:1
Первый тайм: 0:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Голы
Англия
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
ДР Конго
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Статистика
Англия
ДР Конго
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
7
2
Угловые
5
3
Фолы
10
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше