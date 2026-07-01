Не матч, а какое-то сумасшествие! «Проклятую» Англию чуть не вынесли с ЧМ

Сборная Англии в тяжелейшем матче победила команду ДР Конго и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Автор РИА Новости Спорт — о крутейшем противостоянии в Атланте, неожиданно ставшим украшением мирового первенства.
Опять надежда на темные силы?
Поначалу эту пару называли самой неинтересной на первой стадии плей-офф. Да, сенсации в 1/16 финала уже были: разобранная сборная Германии проиграла в серии пенальти парагвайцам и с позором вылетела с турнира. Но нынешний немецкий коллектив «трем львам» не ровня — совсем не верилось в недооценку со стороны Англии. И куда сильнее не верилось в сенсацию от конголезцев.
Однако африканцы умеют удивить. Они это доказали на групповой стадии, когда в первом же матче отобрали очки у португальцев (1:1). После той встречи на звездного Криштиану Роналду вылилась тонна хейта, а футболисты ДР Конго поверили в себя и с четырьмя очками в трех встречах пробились в плей-офф с третьего места в квартете К.
Лайфхак для конголезцев подскажут ганцы. Их колдун наложил проклятие на Гарри Кейна, и главный бомбардир в истории сборной Англии африканцев пробить не смог (0:0). Осталось найти такого героя в другой стране с «черного континента».
Футбольный пожар в Атланте
Кроме как безумием события в первом тайме не назвать. Конголезцы посрамили всех — болельщиков, букмекеров и журналистов — и задали англичанам настоящую трепку. Они не просто быстро повели в счете! Брайан Сипенга прошил ближний угол ворот Джордана Пикфорда — вратарская ошибка, вратарский гол. Африканцы еще перед перерывом могли забить и второй, но штанга все испортила.
Англия же устроила настоящую бомбардировку ворот Лионеля Мпаси-Нзо, но то ли неизвестный голкипер превратился в Терминатора, то ли африканское древнее колдовство снова сработало. Тьма сейвов Мпаси-Нзо! И тьма упущенных возможностей Гарри Кейна, Джуда Беллингема, Маркуса Рэшфорда и других мировых звезд.
Не можем не указать на сомнительную работу судьи из Иордании Адхама Махадме, который не стал ставить два пенальти в ворота ДР Конго за снос вратарем Кейна и игру рукой. А также отметить наблюдение портала Opta: до перерыва на водопой англичане нанесли ноль ударов по воротам, после получаса (!) игры — восемь.
Класс справился с проклятием
А другого объяснению тому, как Англия не могла сравнять счет до 75-й минуты, мы не находим… Конголезцы вообще не подсели к своим воротам и на равных бились с одним из главных фаворитов ЧМ-2026. Они не проигрывали единоборства, да и по скорости ничуть не уступали. Порой Мпаси-Нзо приходилось творить чудеса в воротах, но акцентированных подходов к воротам стало меньше.
Но силенок все же не хватило на сенсацию. За 15 минут до конца второго тайма европейцы навалились на неопытного оппонента и в итоге взломали не такую уж и непробиваемую защиту. Кейн забил четвертый гол на нынешнем мундиале, а ассистировал ему новичок «Барселоны» Энтони Гордон.
Еще немного прессинга и более высокого темпа, и конголезцы рассыпались. С ударом Беллингема вратарь-легенда справился, а вот перед залпом Кейна под перекладину не устоял бы ни один голкипер на планете. Пять голов нефартового Гарри на турнире, впереди лишь Лионель Месси и Килиан Мбаппе (по шесть голов).
Побудем капитанами очевидности: англичане были очень близки к катастрофе. Но чтобы все заканчивалось вот так, да еще и в противостоянии с таким соперником… Парни Томаса Тухеля этого позволить себе не смогли. И прервали жуткую для себя тенденцию: на протяжении 60 лет родоначальники футбола не могли победить в матче ЧМ, если пропускали первыми.
Соперник по ⅛ финала известен
Им стала команда Мексики, которая несколько часов назад в Мехико победила Эквадор со счетом 2:0 благодаря годам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса. Встречу задержали почти на час из-за погоды, что не помешало «ацтекам» одержать четвертую победу в четырех противостояниях. Стопроцентный показатель у хозяев ЧМ-2026! И первая победа в плей-офф мирового первенства с домашнего мундиаля 1986 года.
Впрочем, оппозиция у Мексики средненькая, на фоне которой Англия — совсем другой уровень. Помогут ли «ацтекам» домашние трибуны? Узнаем 6 июля.
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
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