Не матч, а какое-то сумасшествие! «Проклятую» Англию чуть не вынесли с ЧМ

Побудем капитанами очевидности: англичане были очень близки к катастрофе. Но чтобы все заканчивалось вот так, да еще и в противостоянии с таким соперником… Парни Томаса Тухеля этого позволить себе не смогли. И прервали жуткую для себя тенденцию: на протяжении 60 лет родоначальники футбола не могли победить в матче ЧМ, если пропускали первыми.