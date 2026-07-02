Ямаль — не новый Месси. У него свой путь и свои приоритеты

Трофеи
Поиск наследника Месси — каталонская народная забава, со временем принявшая планетарный масштаб. Несколько лет назад груз ответственности и травмы сломали Ансу Фати, который ходил за советом к ветеранам «Барселоны» Бускетсу, Жорди Альбе, Сержи Роберто и Пике, и те поддержали идею клуба отдать юноше десятый номер. Сейчас, правда, Фати перезапускает карьеру в «Монако», и на его спине цифры 31, так как «десятка» у Головина.
Зато Ямаль прошел через сравнения с аргентинской легендой и завышенные ожидания, которые рождала не только его игра, но и такие знаковые для многих моменты, как детское фото, где Месси держит на руках пятимесячного Ламина.
Семья, кстати, старалась не афишировать эти снимки, чтобы избежать давления. И этот шаг был абсолютно правильным, а сам юный лидер сборной Испании, называя Лео величайшим игроком, всегда подчеркивал: он хочет пройти собственный путь.
Уже во время ЧМ-2026 данная тема всплыла вновь, когда у Ямаля поинтересовались, как он реагирует на успехи Месси, Мбаппе и Холанна. И, пожалуй, в этот момент он максимально четко обозначил свою позицию: «Я не хочу, чтобы это стало для меня навязчивой идеей. Речь не идет о том, чтобы подражать Мбаппе или, если Месси забивает гол, тоже стремиться забить. Меня это не волнует. Во-первых, все они старше меня. Во-вторых, у меня другой стиль игры. Все, чего я хочу, — это побеждать. Ты можешь забить хоть 16 голов за турнир, но вылететь в полуфинале. Мне это неинтересно. Я хочу выигрывать трофеи».
Круче легенд
Зачем вообще эти сравнения? Все очевидно — миру нужен новый футбольный герой. Все ведь помнят, сколько раз за последние годы всем казалось, что эпоха Месси и Криштиану Роналду закончилась. Наступает эра Мбаппе и Холанна. Только аргентинец и португалец, которым 80 лет на двоих, по-прежнему в центре внимания, а те, кого называли их наследниками, не выиграли пока ни одного «Золотого мяча». К тому же у француза неоднозначная репутация из-за его эгоцентричности, а норвежец — фантастический бомбардир, но никак не волшебник, которого хочет видеть мир.
Вряд ли Ламин хотел развить данную мысль, но еще одна его недавняя цитата попала в точку: «Раньше я часто смотрел матчи, а теперь это дается мне с трудом. Чтобы получать наслаждение от игры, нужно видеть футболистов вроде Неймара, Шерки, Иско, Бензема, Винисиуса — тех, за кем действительно приятно наблюдать. Они не обязательно должны быть бразильцами, как Роналдинью. Я никогда не видел игру Анри вживую, но мне очень нравились подборки с ним».
Вместе с тем сам Ямаль — тот, ради кого хочется включить трансляцию. Или выключить, когда его нет на поле. Игра «Красной фурии» с Кабо-Верде наталкивала на подобные мысли. Что до сравнений с легендами, то Ламин сам их невольно спровоцировал своим ранним выходом на самую высокую орбиту.
Мы постоянно видели невероятные для его возраста цифры. Например, до наступления 18-летия он провел на профессиональном уровне 127 матчей, забил 31 мяч и 36 раз ассистировал партнерам, а также выиграл пять трофеев, включая Евро-2024.
В его возрасте Месси и Криштиану не имели таких показателей. Достаточно сказать, что у них суммарно набралось 28 игр и 10 результативных баллов. А в национальных командах оба дебютировали вскоре после наступления совершеннолетия. Ямалю в день премьеры в сборной было 16 лет 57 дней! Это был отборочный матч первенства Европы против Грузии, и через полчаса после выхода на поле вундеркинд уже отправил мяч в сетку!
Акценты меняются?
Но значит ли это, что время спустя Ямаль перепишет все рекорды, затмив Месси и Роналду? Гарантий никто, естественно, не даст, потому что для этого прежде всего нужно уникальное здоровье, позволившее Лео и Кришу забивать на чемпионатах мира на протяжении двух десятков лет. Абсолютному большинству футболистов даже не удается растянуть на такой срок свою профессиональную карьеру.
А главное, как видится, — ориентиры Ямаля. Несмотря на уникальный и эффективный дриблинг, он никогда не пытался сделать все самостоятельно. Его футбол всегда в большей степени был ориентирован на передачи, что подтверждала статистика. А в нее, как известно, не попадают предголевые передачи в тех комбинациях, где Ламин выполнил основную подготовительную работу. Зато легкость и изящество, с которыми это делается, позволяют назвать работу испанца на команду уникальной. Не копируя никого, он сам стал единственным и неповторимым.
Но мы же знаем, что футболисты, как и люди в принципе, со временем меняются. Ямаль — не исключение. Он сам признался зимой, что стал в большей степени фокусироваться на голах и их количестве: «Сейчас я стараюсь забивать как можно больше, но при этом продолжаю помогать команде». Его показатели тенденцию подтверждают. Если в сезоне-2024/25 у Ламина набралось 18 мячей и 25 передач, то за нынешний спортивный год баланс изменился в пользу голов — до 22+15. У Месси, кстати, результативность стала выходить на космический уровень в пятом сезоне за «Барсу». А Ямаль сейчас вплотную подобрался к данному рубежу.
Может быть, и его бомбардирский талант в полной мере начнет раскрываться нынешней осенью? Но, как бы на самом деле все ни сложилось, Ламин идет своим путем. Он не новый Месси, как и сам Лео никогда не был вторым Марадоной. А так как трофеи обозначены Ямалем как главный и безусловный приоритет, ЧМ-2026 — сумасшедшая мотивация. С ней проблем точно нет, а с каталонцем на поле игра «Красной фурии» меняется как по мановению волшебной палочки и становится по-настоящему чемпионской.