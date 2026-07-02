Ямаль — не новый Месси. У него свой путь и свои приоритеты

Уже во время ЧМ-2026 данная тема всплыла вновь, когда у Ямаля поинтересовались, как он реагирует на успехи Месси, Мбаппе и Холанна. И, пожалуй, в этот момент он максимально четко обозначил свою позицию: «Я не хочу, чтобы это стало для меня навязчивой идеей. Речь не идет о том, чтобы подражать Мбаппе или, если Месси забивает гол, тоже стремиться забить. Меня это не волнует. Во-первых, все они старше меня. Во-вторых, у меня другой стиль игры. Все, чего я хочу, — это побеждать. Ты можешь забить хоть 16 голов за турнир, но вылететь в полуфинале. Мне это неинтересно. Я хочу выигрывать трофеи».