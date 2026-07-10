Французы в полуфинале, Мбаппе угрожают экстрадицией, Модрич остается: главное за 9 июля на ЧМ-2026

«На турнире остались сильнейшие восемь команд. Непросто будет соперникам сборной Испании, их тики-така на высоком уровне. Но я не знаю, как эта тактика сработает с Францией. Особенно когда у нее столько быстрых игроков… Смотрел игру Испания — Австрия, где австрийцы перехватывали мяч, быстро выходили из обороны, но дальше — не хватало исполнительского мастерства. У них не было в составе Мбаппе, Дембеле, Дуэ и Олисе. А у Франции есть и скорость, и классные мастера. И как Испании с этим справиться?



Стоит отметить и Англию, которая обыграла еще одних хозяев турнира. Против Мексики, на “Ацтеке”, вдесятером… Был там, знаю, как это непросто. Но шел дождь — может, это пошло на пользу британцам. У Англии есть все, чтобы дойти до финала», — считает Черчесов.