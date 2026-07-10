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Французы в полуфинале, Мбаппе угрожают экстрадицией, Модрич остается: главное за 9 июля на ЧМ-2026

Жара.

Источник: Reuters

Стадия ¼ финала на чемпионате мира — 2026 стартовала. Франция обыграла Марокко (2:0) и стала первым полуфиналистом турнира. Получилось ярко — с нереализованным пенальти и красивыми голами.

За пределами поля тоже было нескучно: капитану «Трехцветных» Килиану Мбаппе продолжают угрожать в Парагвае, неутомимый Лука Модрич собирается продолжить карьеру в сборной Хорватии, а американцы поделятся призовыми с женской командой.

Французы — в полуфинале третий раз подряд

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 9.07.2026, 23:00
Франция
2
Марокко
0

Вывеска Франция — Марокко была настолько горячей во всех отношениях, что власти Парижа предусмотрительно вывели на улицы несколько тысяч полицейских, ожидая погромов. Причем опасались они их в любом случае — в столице хватает и французов, и марокканцев.

Не меньший накал царил в Штатах. Сборным было что делить — на прошлом чемпионате мира они встретились в полуфинале, и тогда сильнее оказались «Трехцветные» (2:0). Африканцы явно были настроены на реванш — да и в целом с европейцами у них исторически сложные отношения. Дополнительной мотивации там не требовалось.

Однако футбол — не только эмоции. Команда Дидье Дешама это быстро доказала, в первом тайме буквально смяв оппонентов. Марокканцы не пропустили чудом — и еще благодаря специалисту по пенальти Яссину Буну, потащившему 11-метровый удар от Мбаппе.

Но долго держаться африканцы не могли — уже в начале второго тайма Килиан исправился за неудачную попытку, вколотив мяч выстрелом от линии штрафной. А через несколько минут преимущество удвоил Усман Дембеле с его передачи.

Учитывая, что и до пропущенных мячей Марокко играло так себе, надежд на камбэк было мало. Его и не случилось — коллектив Мохамеда Уаби устроил небольшой навал в концовке, но гол не соорудил. В итоге в полуфинал ожидаемо прошла Франция — в третий раз подряд на чемпионатах мира.

Кстати, у Мбаппе восьмой гол на этом турнире — он сравнялся с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси. Лео пока не сыграл свой четвертьфинал против Швейцарии, так что вся гонка впереди: позади норвежец Эрлинг Холанн (семь) и англичанин Харри Кейн (шесть), но кто-то из догоняющих вылетит. По дополнительному показателю — ассистам — француз выше Месси.

А еще Килиан забил 20-й мяч на ЧМ. Тут тоже гонка с Лионелем, пока отстает от его 21 гола на один.

Источник: Reuters

Мбаппе пригрозили экстрадицией

Звезду сборной Франции продолжают критиковать в Парагвае. Напомним, несколько дней назад местный сенатор Селеста Амарилья грубо оскорбила Мбаппе на расистской почве, расстроившись из-за вылета своей команды с ЧМ. Килиан ей ответил, после чего началась большая разборка.

Пока она далека от завершения: в очередной серии противостояния на сцену вышел адвокат Амарильи Гильермо Какавелос. Он пригрозил нападающему экстрадицией в Парагвай.

«Поскольку то, что мы считаем клеветой и оскорблением, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем возбудить дело против Мбаппе. Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае», — заявил юрист сенатора в интервью ABC Cardinal.

Правда, Какавелос упустил один момент — Франция не выдает своих граждан. Поэтому разбираться с Мбаппе все-таки придется дистанционно.

Источник: Пресс-служба Международной федерации футбола

Сборная США поделится деньгами

Мужская сборная США поделится призовыми деньгами за участие в чемпионате мира с коллегами из женской команды, сообщает New York Post. Не только в качестве доброй воли — решение об этом приняли несколько лет назад для борьбы с дискриминацией и сделали норму двухсторонней. Иными словами, в свое время девушки также поделят призовые с мужчинами.

Однако разница в доходах значительная. Как пишет издание, команда Почеттино заработала за выход в ⅛ финала около 16 миллионов долларов. Из них часть средств достанется местной федерации, а остаток сборные поделят между собой — примерно по 6,4 миллиона долларов каждой. При этом призовые за победу на женском ЧМ составляют примерно 4,3 миллиона долларов — то есть даже в лучшем случае американские игроки получат в три раза меньше (2,1 миллиона), чем отдали.

Источник: Reuters

Похоже, Модрич останется в сборной

Лука Модрич может остаться в сборной Хорватии, сообщает издание 24sata. 40-летний полузащитник принял такое решение из-за вероятного возвращения главного тренера Славена Билича, при котором футболист дебютировал за национальную команду в 2006 году. Напомним, прошлый наставник — Златко Далич — покинул Хорватию после поражения от Португалии в 1/16 финала чемпионата мира (1:2).

Незадолго до турнира издание As сообщало, что легендарный хавбек может завершить игровую карьеру из-за недостатка мотивации. Однако теперь, если верить источнику, желание остаться в футболе появилось — Модрич может поиграть за сборную еще.

Источник: Reuters

«У Англии есть все, чтобы дойти до финала»

Команда Томаса Тухеля может выйти в финал чемпионата мира. Такое мнение в авторской колонке для «СЭ» высказал экс-тренер сборной России, возглавляющий «Ахмат» Станислав Черчесов.

«На турнире остались сильнейшие восемь команд. Непросто будет соперникам сборной Испании, их тики-така на высоком уровне. Но я не знаю, как эта тактика сработает с Францией. Особенно когда у нее столько быстрых игроков… Смотрел игру Испания — Австрия, где австрийцы перехватывали мяч, быстро выходили из обороны, но дальше — не хватало исполнительского мастерства. У них не было в составе Мбаппе, Дембеле, Дуэ и Олисе. А у Франции есть и скорость, и классные мастера. И как Испании с этим справиться?

Стоит отметить и Англию, которая обыграла еще одних хозяев турнира. Против Мексики, на “Ацтеке”, вдесятером… Был там, знаю, как это непросто. Но шел дождь — может, это пошло на пользу британцам. У Англии есть все, чтобы дойти до финала», — считает Черчесов.

Что смотрим дальше

В пятницу, 10 июля, в 22.00 мск состоится четвертьфинальный матч Бельгия — Испания.

Автор: Артем Белинин

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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