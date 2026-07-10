Французы в полуфинале, Мбаппе угрожают экстрадицией, Модрич остается: главное за 9 июля на ЧМ-2026

Стадия ¼ финала на чемпионате мира — 2026 стартовала. Франция обыграла Марокко (2:0) и стала первым полуфиналистом турнира. Получилось ярко — с нереализованным пенальти и красивыми голами.
За пределами поля тоже было нескучно: капитану «Трехцветных» Килиану Мбаппе продолжают угрожать в Парагвае, неутомимый Лука Модрич собирается продолжить карьеру в сборной Хорватии, а американцы поделятся призовыми с женской командой.
Французы — в полуфинале третий раз подряд
Вывеска Франция — Марокко была настолько горячей во всех отношениях, что власти Парижа предусмотрительно вывели на улицы несколько тысяч полицейских, ожидая погромов. Причем опасались они их в любом случае — в столице хватает и французов, и марокканцев.
Не меньший накал царил в Штатах. Сборным было что делить — на прошлом чемпионате мира они встретились в полуфинале, и тогда сильнее оказались «Трехцветные» (2:0). Африканцы явно были настроены на реванш — да и в целом с европейцами у них исторически сложные отношения. Дополнительной мотивации там не требовалось.
Однако футбол — не только эмоции. Команда Дидье Дешама это быстро доказала, в первом тайме буквально смяв оппонентов. Марокканцы не пропустили чудом — и еще благодаря специалисту по пенальти Яссину Буну, потащившему 11-метровый удар от Мбаппе.
Но долго держаться африканцы не могли — уже в начале второго тайма Килиан исправился за неудачную попытку, вколотив мяч выстрелом от линии штрафной. А через несколько минут преимущество удвоил Усман Дембеле с его передачи.
Учитывая, что и до пропущенных мячей Марокко играло так себе, надежд на камбэк было мало. Его и не случилось — коллектив Мохамеда Уаби устроил небольшой навал в концовке, но гол не соорудил. В итоге в полуфинал ожидаемо прошла Франция — в третий раз подряд на чемпионатах мира.
Кстати, у Мбаппе восьмой гол на этом турнире — он сравнялся с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси. Лео пока не сыграл свой четвертьфинал против Швейцарии, так что вся гонка впереди: позади норвежец Эрлинг Холанн (семь) и англичанин Харри Кейн (шесть), но кто-то из догоняющих вылетит. По дополнительному показателю — ассистам — француз выше Месси.
А еще Килиан забил 20-й мяч на ЧМ. Тут тоже гонка с Лионелем, пока отстает от его 21 гола на один.
Мбаппе пригрозили экстрадицией
Звезду сборной Франции продолжают критиковать в Парагвае. Напомним, несколько дней назад местный сенатор Селеста Амарилья грубо оскорбила Мбаппе на расистской почве, расстроившись из-за вылета своей команды с ЧМ. Килиан ей ответил, после чего началась большая разборка.
Пока она далека от завершения: в очередной серии противостояния на сцену вышел адвокат Амарильи Гильермо Какавелос. Он пригрозил нападающему экстрадицией в Парагвай.
«Поскольку то, что мы считаем клеветой и оскорблением, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем возбудить дело против Мбаппе. Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае», — заявил юрист сенатора в интервью ABC Cardinal.
Правда, Какавелос упустил один момент — Франция не выдает своих граждан. Поэтому разбираться с Мбаппе все-таки придется дистанционно.
Сборная США поделится деньгами
Мужская сборная США поделится призовыми деньгами за участие в чемпионате мира с коллегами из женской команды, сообщает New York Post. Не только в качестве доброй воли — решение об этом приняли несколько лет назад для борьбы с дискриминацией и сделали норму двухсторонней. Иными словами, в свое время девушки также поделят призовые с мужчинами.
Однако разница в доходах значительная. Как пишет издание, команда Почеттино заработала за выход в ⅛ финала около 16 миллионов долларов. Из них часть средств достанется местной федерации, а остаток сборные поделят между собой — примерно по 6,4 миллиона долларов каждой. При этом призовые за победу на женском ЧМ составляют примерно 4,3 миллиона долларов — то есть даже в лучшем случае американские игроки получат в три раза меньше (2,1 миллиона), чем отдали.
Похоже, Модрич останется в сборной
Лука Модрич может остаться в сборной Хорватии, сообщает издание 24sata. 40-летний полузащитник принял такое решение из-за вероятного возвращения главного тренера Славена Билича, при котором футболист дебютировал за национальную команду в 2006 году. Напомним, прошлый наставник — Златко Далич — покинул Хорватию после поражения от Португалии в 1/16 финала чемпионата мира (1:2).
Незадолго до турнира издание As сообщало, что легендарный хавбек может завершить игровую карьеру из-за недостатка мотивации. Однако теперь, если верить источнику, желание остаться в футболе появилось — Модрич может поиграть за сборную еще.
«У Англии есть все, чтобы дойти до финала»
Команда Томаса Тухеля может выйти в финал чемпионата мира. Такое мнение в авторской колонке для «СЭ» высказал экс-тренер сборной России, возглавляющий «Ахмат» Станислав Черчесов.
«На турнире остались сильнейшие восемь команд. Непросто будет соперникам сборной Испании, их тики-така на высоком уровне. Но я не знаю, как эта тактика сработает с Францией. Особенно когда у нее столько быстрых игроков… Смотрел игру Испания — Австрия, где австрийцы перехватывали мяч, быстро выходили из обороны, но дальше — не хватало исполнительского мастерства. У них не было в составе Мбаппе, Дембеле, Дуэ и Олисе. А у Франции есть и скорость, и классные мастера. И как Испании с этим справиться?
Стоит отметить и Англию, которая обыграла еще одних хозяев турнира. Против Мексики, на “Ацтеке”, вдесятером… Был там, знаю, как это непросто. Но шел дождь — может, это пошло на пользу британцам. У Англии есть все, чтобы дойти до финала», — считает Черчесов.
Что смотрим дальше
В пятницу, 10 июля, в 22.00 мск состоится четвертьфинальный матч Бельгия — Испания.
Автор: Артем Белинин
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти