Аргентина в финале, Мбаппе признали худшим по игре в обороне, травля Диня: главное на ЧМ-2026 за 15 июля

«Если это случится на самом деле, будут нарушены правила игры. В них говорится, что “игроки имеют право на перерыв между двумя таймами, не превышающий 15 минут”. В регламенте соревнований должна указываться продолжительность перерыва между таймами, которая может быть изменена только с разрешения судьи. В документе, регламентирующем проведение ЧМ-2026, тоже сказано о 15-минутном перерыве», — написал Бобров.