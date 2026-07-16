Аргентина в финале, Мбаппе признали худшим по игре в обороне, травля Диня: главное на ЧМ-2026 за 15 июля

Аргентина — в финале чемпионата мира. Команда Лионеля Скалони победила Англию со счетом 2:1, снова перевернув ход встречи на последних минутах. Теперь в решающем матче «Альбиселесте» ждет встреча с Испанией.
Не меньше событий происходило за пределами футбольного поля: француз Люка Динь подвергся травле, а Килиана Мбаппе признали худшим по действиям в обороне.
Великий камбэк
«Прекрасно понимаем, что мы не сможем нейтрализовать его на сто процентов… но мы найдем способ», — так главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассуждал о Лионеле Месси накануне полуфинала.
Поначалу план немца, каким бы он ни был, действительно работал — англичане постоянными фолами и осторожной игрой сковали и Месси, и всю Аргентину. И даже самих себя — поэтому смотреть полуфинал в первом тайме было тяжеловато.
Однако во втором тайме ситуация изменилась. Помогла неожиданная атака англичан на 55-й минуте — Энтони Гордон буквально внес мяч в ворота после передачи с фланга от Моргана Роджерса.
Пропущенный гол расшевелил аргентинцев — они стали чаще прорываться к воротам и заставили голкипера англичан Джордана Пикфорда совершить несколько по-настоящему классных сейвов.
Но вечно спасать Пикфорд не мог. На 85-й минуте мощным ударом из-за штрафной отличился Энцо Фернандес — ассистентом стал Лионель Месси.
А на 90+2-й минуте 39-летний аргентинец спродюсировал уже победный гол — навесил прямо на голову Лаутаро Мартинесу.
Аргентинцы спокойно довели дело до победы — очередной нервной на нынешнем ЧМ. Напомним, еще ни разу в этом плей-офф «Альбиселесте» не проходили соперников спокойно: с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией все решали голы на финише. Испании в финале явно нельзя расслабляться до самого свистка.
В финале будет 30-минутный перерыв
ЧМ-2026 уже стал одним из самых необычных в истории — начиная от 48 команд-участниц и заканчивая паузами на водопой. Финал у турнира тоже будет необычным — вместо стандартного 15-минутного перерыва ФИФА пообещала устроить получасовой концерт.
Среди списка артистов исключительно звезды мирового масштаба вроде Джастина Бибера, Мадонны, Шакиры и южнокорейской поп-группы BTS. Организатором мероприятия станет солист группы Coldplay Коул Мартин.
Хотя на первый взгляд шоу на американский манер (в США обожают концерты в перерывах) выглядит любопытно, формально оно нарушает правила ФИФА. На это указал эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров.
«Если это случится на самом деле, будут нарушены правила игры. В них говорится, что “игроки имеют право на перерыв между двумя таймами, не превышающий 15 минут”. В регламенте соревнований должна указываться продолжительность перерыва между таймами, которая может быть изменена только с разрешения судьи. В документе, регламентирующем проведение ЧМ-2026, тоже сказано о 15-минутном перерыве», — написал Бобров.
Впрочем, нарушать собственные правила на чемпионате мира для ФИФА — уже традиция.
«Пираты-узурпаторы»
Произошел и очередной политический скандал. Незадолго до победного полуфинала против Англии ярким высказыванием отметилась аргентинский вице-президент Виктория Вильярруэль. Она назвала европейцев «пиратами-узурпаторами».
«Это не просто очередной матч. Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — всегда нечто большее. Мальвинские острова, Диего Марадона, последний турнир Лео и возможность остановить захватчиков. Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль в социальных сетях.
Напомним, отношения Аргентины и Великобритании обострились несколько десятилетий назад после Фолклендской войны — боевых действий, которые велись на территории одноименных островов. По результатам конфликта Фолкленды (в Аргентине — Мальвинские острова) остались в составе Великобритании, и с тех пор между странами идет тлеющее противостояние, но в основном — на футбольных полях. Нынешнюю стычку забрали «Альбиселесте».
Мбаппе — худший по обороне на ЧМ
В капитана сборной Франции Килиана Мбаппе полетели первые камни после поражения от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира. Согласно порталу FotMob, форвард стал худшим на турнире по участию в оборонительных действиях. Если верить статистике, 27-летний француз помог команде в защите всего однажды за семь встреч.
Хотя совсем бездельником Килиана назвать трудно — все-таки он забил семь голов на турнире — 602-е место в рейтинге по обороне звучит впечатляюще. Наверняка нападающему в будущем не раз припомнят такой вклад в общее дело.
Динь подвергся травле
Свою порцию критики после вылета также получил другой француз — защитник Люка Динь. Вернее, не просто критики, а настоящей травли — футболист «привез» решающий пенальти на 20-й минуте, а позднее настрадался от Ламина Ямаля. В итоге комментарии Диня в социальных сетях заполонили расистские сообщения, в которых защитника называли «белым дерьмом».
«Ты единственный белый в команде, и мы проиграли из-за тебя», — написал один из хейтеров.
Какого-то глобального осуждения травли Диня пока не наблюдается. Это уже раздражает некоторых политиков — член Национального собрания Франции Жюльен Одуль обвинил прессу в двойных стандартах.
«Если бы те же отвратительные комментарии были адресованы условному Усману Дембеле, вся левая антирасистская общественность подняла бы шум с криками и воплями. Но поскольку речь идет о Дине, то полное радиомолчание, потому что расизм в отношении белых их не интересует. Позор», — написал Одуль в социальных сетях.
Что смотрим дальше
На чемпионате мира осталось две игры — обе за медали.
Автор: Артем Белинин
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти