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Ференцварош
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Войводина
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П1
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X
4.85
П2
5.88
Футбол. Лига Европы
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X
3.50
П2
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Футбол. Лига конференций
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Линфилд
:
Нымме Калью
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П1
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X
4.00
П2
6.20
Футбол. Лига конференций
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Морнар
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.95
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Дила
Все коэффициенты
П1
5.24
X
4.20
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
1
:
Аргентина
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
6
:
Петрокуб
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Сутьеска
0
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дечич
1
:
Лиепая
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атерт
1
:
Клаксвик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Университатя Кр
1
:
МЛ Витебск
0
П1
X
П2

Аргентина в финале, Мбаппе признали худшим по игре в обороне, травля Диня: главное на ЧМ-2026 за 15 июля

Месси выдал очередной перформанс.

Источник: Reuters

Аргентина — в финале чемпионата мира. Команда Лионеля Скалони победила Англию со счетом 2:1, снова перевернув ход встречи на последних минутах. Теперь в решающем матче «Альбиселесте» ждет встреча с Испанией.

Не меньше событий происходило за пределами футбольного поля: француз Люка Динь подвергся травле, а Килиана Мбаппе признали худшим по действиям в обороне.

Великий камбэк

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
1
Аргентина
2

«Прекрасно понимаем, что мы не сможем нейтрализовать его на сто процентов… но мы найдем способ», — так главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассуждал о Лионеле Месси накануне полуфинала.

Поначалу план немца, каким бы он ни был, действительно работал — англичане постоянными фолами и осторожной игрой сковали и Месси, и всю Аргентину. И даже самих себя — поэтому смотреть полуфинал в первом тайме было тяжеловато.

Простой факт для понимания масштабов проблемы: в стартовые полчаса соперники вообще не били по воротам друг друга. По данным Opta, это первый такой случай в истории чемпионата мира.

Однако во втором тайме ситуация изменилась. Помогла неожиданная атака англичан на 55-й минуте — Энтони Гордон буквально внес мяч в ворота после передачи с фланга от Моргана Роджерса.

Пропущенный гол расшевелил аргентинцев — они стали чаще прорываться к воротам и заставили голкипера англичан Джордана Пикфорда совершить несколько по-настоящему классных сейвов.

Но вечно спасать Пикфорд не мог. На 85-й минуте мощным ударом из-за штрафной отличился Энцо Фернандес — ассистентом стал Лионель Месси.

А на 90+2-й минуте 39-летний аргентинец спродюсировал уже победный гол — навесил прямо на голову Лаутаро Мартинесу.

Ни до пропущенных, ни после Англия не подавала признаков жизни — или просто растерялась.

Аргентинцы спокойно довели дело до победы — очередной нервной на нынешнем ЧМ. Напомним, еще ни разу в этом плей-офф «Альбиселесте» не проходили соперников спокойно: с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией все решали голы на финише. Испании в финале явно нельзя расслабляться до самого свистка.

В финале будет 30-минутный перерыв

ЧМ-2026 уже стал одним из самых необычных в истории — начиная от 48 команд-участниц и заканчивая паузами на водопой. Финал у турнира тоже будет необычным — вместо стандартного 15-минутного перерыва ФИФА пообещала устроить получасовой концерт.

Среди списка артистов исключительно звезды мирового масштаба вроде Джастина Бибера, Мадонны, Шакиры и южнокорейской поп-группы BTS. Организатором мероприятия станет солист группы Coldplay Коул Мартин.

Хотя на первый взгляд шоу на американский манер (в США обожают концерты в перерывах) выглядит любопытно, формально оно нарушает правила ФИФА. На это указал эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров.

«Если это случится на самом деле, будут нарушены правила игры. В них говорится, что “игроки имеют право на перерыв между двумя таймами, не превышающий 15 минут”. В регламенте соревнований должна указываться продолжительность перерыва между таймами, которая может быть изменена только с разрешения судьи. В документе, регламентирующем проведение ЧМ-2026, тоже сказано о 15-минутном перерыве», — написал Бобров.

Впрочем, нарушать собственные правила на чемпионате мира для ФИФА — уже традиция.

Источник: Reuters

«Пираты-узурпаторы»

Произошел и очередной политический скандал. Незадолго до победного полуфинала против Англии ярким высказыванием отметилась аргентинский вице-президент Виктория Вильярруэль. Она назвала европейцев «пиратами-узурпаторами».

«Это не просто очередной матч. Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — всегда нечто большее. Мальвинские острова, Диего Марадона, последний турнир Лео и возможность остановить захватчиков. Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль в социальных сетях.

Напомним, отношения Аргентины и Великобритании обострились несколько десятилетий назад после Фолклендской войны — боевых действий, которые велись на территории одноименных островов. По результатам конфликта Фолкленды (в Аргентине — Мальвинские острова) остались в составе Великобритании, и с тех пор между странами идет тлеющее противостояние, но в основном — на футбольных полях. Нынешнюю стычку забрали «Альбиселесте».

Источник: Reuters

Мбаппе — худший по обороне на ЧМ

В капитана сборной Франции Килиана Мбаппе полетели первые камни после поражения от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира. Согласно порталу FotMob, форвард стал худшим на турнире по участию в оборонительных действиях. Если верить статистике, 27-летний француз помог команде в защите всего однажды за семь встреч.

Хотя совсем бездельником Килиана назвать трудно — все-таки он забил семь голов на турнире — 602-е место в рейтинге по обороне звучит впечатляюще. Наверняка нападающему в будущем не раз припомнят такой вклад в общее дело.

Динь подвергся травле

Свою порцию критики после вылета также получил другой француз — защитник Люка Динь. Вернее, не просто критики, а настоящей травли — футболист «привез» решающий пенальти на 20-й минуте, а позднее настрадался от Ламина Ямаля. В итоге комментарии Диня в социальных сетях заполонили расистские сообщения, в которых защитника называли «белым дерьмом».

«Ты единственный белый в команде, и мы проиграли из-за тебя», — написал один из хейтеров.

Источник: Reuters

Какого-то глобального осуждения травли Диня пока не наблюдается. Это уже раздражает некоторых политиков — член Национального собрания Франции Жюльен Одуль обвинил прессу в двойных стандартах.

«Если бы те же отвратительные комментарии были адресованы условному Усману Дембеле, вся левая антирасистская общественность подняла бы шум с криками и воплями. Но поскольку речь идет о Дине, то полное радиомолчание, потому что расизм в отношении белых их не интересует. Позор», — написал Одуль в социальных сетях.

Что смотрим дальше

На чемпионате мира осталось две игры — обе за медали.

Автор: Артем Белинин

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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