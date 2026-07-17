«Англия проиграла не из-за замен Тухеля. Я очумел от передачи Месси неродной правой!» Мнение Елагина

— Да, англичанам нужно отдать должное. До перерыва они сумели закрыть Месси! Ведь в первом тайме мы его редко видели. Если же Лео и встречался с мячом, то на него сразу же бросалось по два человека. Сносили его либо четко играли в мяч. То есть не давали выполнить точную передачу. А вот после перерыва картина поменялась. Англичане стали сдавать. Ну где вы видели Кейна, который так тяжело уже опускался вниз, а затем шел в атаку?