«Англия проиграла не из-за замен Тухеля. Я очумел от передачи Месси неродной правой!» Мнение Елагина

В перерыве понял: Англия обречена
— Сейчас многие поклонники сборной Англии обвиняют Томаса Тухеля в трусливых заменах, в игре на удержание счета…
— Здесь нужно понимать одну очень важную, на мой взгляд, вещь. Сборная Англии подошла к этому полуфиналу уже изрядно измотанной. Тухель руководствовался именно этим. Накопительный эффект…
— Поясните, пожалуйста.
— Среди всех участников ЧМ Англия налетала больше всех! Лягушка-путешественница. С одного конца на другой переезжала. Мексика, США… Вот такие расстояния. Тысячи километров, туда-сюда. Разве это не могло наложить свой отпечаток?
— Все упирается в перелеты?
— Не только. Не все подошли к поединку с аргентинцами полностью здоровыми. Тот же Райс страдал от кишечной инфекции. В итоге его заменили еще в перерыве матча с норвежцами. Райс, железный Райс был болен. Явно прошел пик формы и у Беллингема, и у Кейна.
— Но ведь в первом тайме англичане ни в чем не уступали аргентинцам.
— А вы вспомните, с каким рвением аргентинцы пели гимн, как у них горели глаза! У этой игры была еще и политическая подоплека.
— Конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских островов).
— Совершенно верно. Причем вся эта история раскручивалась со страшной силой в прессе. Все это очень мотивировало футболистов. В итоге с первых минут началась страшная рубка. Искры летели во все стороны! Неслучайно я сравнил этот тайм с боксом, со знаменитым боем ХХ века: Мохаммед Али против Джо Фрейзера. Это был самый кровавый, самый жуткий бой! Никто не хотел уступать.
Однако уже к концу первой половины встречи заметил: англичане подсаживаются. Поэтому в перерыве пришел к выводу: команда Тухеля обречена.
— Вот как?
— Да, англичанам нужно отдать должное. До перерыва они сумели закрыть Месси! Ведь в первом тайме мы его редко видели. Если же Лео и встречался с мячом, то на него сразу же бросалось по два человека. Сносили его либо четко играли в мяч. То есть не давали выполнить точную передачу. А вот после перерыва картина поменялась. Англичане стали сдавать. Ну где вы видели Кейна, который так тяжело уже опускался вниз, а затем шел в атаку?
— То есть вы не верили в англичан даже после гола Гордона на 55-й минуте?
— Да, у подопечных Тухеля еще хватило силенок на первый гол. Второй тайм начался с прессинга аргентинцев.
Но вот когда южноамериканцы немного ослабили хватку, то получили контратаку на свои ворота. Ее, кстати, разогнал Кейн. Роджерс сделал великолепную голевую передачу, которую замкнул Гордон. Мат в три хода!
— И вы не считаете, что после гола англичане намеренно начали играть на удержание счета? В этот отрезок матча команда Тухеля владела мячом всего 12 процентов времени…
— Верно, всего 12. Но тут важно правильно расставлять акценты. Они сами сознательно глубоко сели или аргентинцы их заставили своим прессингом так откатиться назад? Ведь чем сильна команда Скалони на этом турнире? Южноамериканцы жутко добавляют в концовках, забивая решающие голы после 75-й минуты. Силы британцев таяли буквально на глазах, а аргентинцы прибавляли, прибавляли и прибавляли. И конечно, нужно сказать о факторе Месси.
— Гений?
— Чудотворец! То, что он показал, — просто грандиозно! В 39 лет, когда на него бросаются молодые ребята, он от них уходил, буквально сделав два-три шага! Удивительным образом владеет своим телом. Какой дриблинг, какие передачи! Фантастика! Своими финтами, решениями он задергал английских защитников. Да, сейчас многие критикуют Тухеля за его замены. Мол, неправильно отреагировал…
— Сам же он считает, что его команда провела чуть ли не лучший матч на ЧМ.
— И в принципе с ним можно согласиться. Первый тайм прошел под диктовку англичан. Это факт. Но матч длится 90 минут. После перерыва силы англичан иссякли, и они под этим жутким прессингом аргентинцев вжались в свою штрафную. Но опять же: давайте представим, чем бы все закончилось, если бы у южноамериканцев не было Месси?
Англичане до этого прошли Мексику и Норвегию, у которых в составе нет такого инопланетянина! Холанд — это, конечно, другой уровень.
А Месси еще и вдохновляет партнеров на подвиги. Его же после каждой игры качают! И заметьте: Лео редко кому пихает. Он просто своим личным примером заставляет других игроков выпрыгивать из штанов, биться до конца! Возьмите игру Жулиано Симеоне. Это квинтэссенция борьбы! Он, как сумасшедший, сражался против англичан. Да, аргентинцы действовали порой грязновато. Но таков латиноамериканский стиль — ничего удивительного.
Знаете, в чем еще проявляется уникальность Месси?
Зверские условия в Майами
— В чем же?
— Он играет на команду. Мы видели и другой пример. В сборной Франции есть Мбаппе (лидер, забивала) — и все остальные.
— В общем, вы не склонны считать, что к поражению англичан привели ошибки их главного тренера?
— Англичане просто-напросто сдохли! А тут еще и гений Месси проявил себя во всей красе. Лео раздавал феноменальные передачи. Да, где-то можно предъявить претензии защитникам, опорникам. Возьмите гол Энцо Фернандеса. Пробил он, конечно, великолепно! По уходящей от Пикфорда траектории. С наклевом. Такое ощущение, что мяч вертелся в трех измерениях. При этом никто из уставших англичан на Энцо в том моменте не вышел. Никто ему не помешал. Беллингем находился рядом, но не накрыл.
И все-таки главная причина не в том, что британцы как-то не так расположились. Нет. Прежде всего нужно говорить о колоссальной усталости! Понимаете?
— Накопительный эффект?
— Да. Два тяжелейших матча — с Мексикой и Норвегией. После них все уже ходили дохлые. И вопрос стоял так: успеют ли они восстановиться к полуфиналу? В итоге их хватило только на первый тайм.
Судите сами. Против Мексики с 54-й минуты играли в меньшинстве. Почти тайм! И это на стадионе мексиканцев! В высокогорье. Англичане не были адаптированы к таким условиям. Мексиканцы имели колоссальное преимущество в виде высокогорья и сумасшедшей поддержки на трибунах. А тут еще у соперника удаляют игрока. И все равно подопечные Тухеля взяли верх — 3:2, затратив столько сил!
Дальше — Норвегия. В Майами. Условия просто зверские.
— Зверские?
— Коллега Денис Казанский был на этом стадионе. Он мне сказал: «Александр Викторович, там не то что играть — дышать невозможно!» В чаше арены 42−43 градуса. Стадион не продувается.
Тяжелейшие условия. И тем не менее Англия выиграла — 2:1. А сколько сил было потеряно?
К Аргентине подопечные Тухеля подошли уже вдрызг измотанными. Дальними поездками, жарой, игрой в меньшинстве… А здесь им противостояли феноменальные аргентинцы во главе с Месси. Такого Лео я раньше не видел. И что еще интересно: Месси забил на чемпионатах мира 21 гол. Так?
— Верно.
— Так вот, 15 из них он забил после 35 лет! Ребята, вы только вдумайтесь в эти цифры! Ну как его можно остановить?!
Замены Тухеля
— И все-таки Тухелю предъявляют претензии за его осторожные замены…
— Да, вот говорят: если ты снимаешь с игры Гордона, почему сразу не выпускаешь Рэшфорда?
— Несправедливый укор?
— Но тренер же видел, какое давление оказывает Аргентина! Ну вышел бы Рэшфорд — и что? Разве он великолепен в отборе или отлично прессингует? Ситуация обязывала играть у своей штрафной. Поэтому вполне логично, что Тухель выпустил вместо Гордона именно защитника. И ведь англичанам всего-то не хватило 5−6 минут.
Но опять же, мы возвращаемся к Месси. Как он ушел от защитника и как не своей родной правой ногой подал точно на Лаутаро Мартинеса! Я просто очумел! Меня этот пас потряс. Лео подал именно в ту зону, куда врывался партнер. Не выше, не ниже. А так, как нужно! Мяч чиркнул по волосам Стоунза и попал точно на голову Мартинесу! Высочайший класс.
И это в 39! Месси играет от звонка до звонка. Даже в овертаймах. И он так блестяще раньше не выглядел — ни в Катаре в 2022-м, ни в России в 2018-м.
Не бегает, пешком ходит и везде поспевает. Буквально везде! Вся игра аргентинцев через него.
— При этом вся команда здорово готова физически.
— Однозначно. Каким озверином их кормит Скалони?! По такой жаре так носиться… Немыслимо! Они готовы броситься на амбразуру. Ну и нельзя сбрасывать со счетов мотивацию, политическую подоплеку.
А по поводу англичан мне все стало ясно в перерыве: они были обречены. И дело тут не в заменах Тухеля. Просто сдохли из-за накопившейся усталости. Помните, когда Макаллистер бил из убойной позиции и попал в Пикфорда? Вратарю повезло. А рядом стоял Кейн. И он даже не двинулся к аргентинцу, так как силы его покинули… Даже шага не сделал в сторону аргентинца.
Сейчас мне многие пишут про трусливый футбол Тухеля. Да ничего подобного! Это заслуга аргентинцев. Они вжали британцев в их штрафную.
— Какие ожидания от финала?
— Я ставлю на Аргентину. Из-за фактора Месси. Но это не значит, что буду болеть за южноамериканцев. Для меня на этом турнире — два чемпиона мира. Аргентина и Испания — соперники, которые точно достойны друг друга.
У испанцев есть своя звезда. Ямаля, конечно, я не поставлю на одну ступень с Месси. Но парень в 19 лет — лидер своей сборной. И как он играет на команду! Звезда, интегрированная в общий механизм. Этим он похож на Лео.
Ямаль великолепно сыграл против французов. И пенальти заработал, и обездвижил Диня. Не позволил тому подключаться вперед.
Автор: Виталий Айрапетов
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
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