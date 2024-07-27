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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Презентации Роналду и Мбаппе в «Реале» — лучшие в истории по версии FourFourTwo, Ибрагимовича в «Барселоне» — на 4-м месте, Месси в «Интер Майами» — на

Мероприятие, посвященное трансферу португальского форварда в 2009 году, возглавило составленный FourFourTwo рейтинг. Всего в списке 32 позиции.

Презентации Роналду и Мбаппе в «Реале» — лучшие в истории по версии FourFourTwo, Ибрагимовича в «Барселоне» — на 4-м месте, Месси в «Интер Майами» — на 10-м | Источник: Sports.Ru

В первую половину вошли:

1. Криштиану Роналду, «Реал», 2009 год.

2. Килиан Мбаппе, «Реал», 2024 год.

3. Диего Марадона, «Наполи», 1984 год.

4. Златан Ибрагимович, «Барселона», 2009 год.

5. Карим Бензема, «Аль-Иттихад», 2023 год.

6. Роберт Левандовски, «Барселона», 2022 год.

7. Неймар, «Барселона», 2013 год.

8. Кака, «Реал», 2009 год.

9. Тиаго Силва, «Флуминенсе», 2024 год.

10. Лионель Месси, «Интер Майами», 2023 год.

11. Луис Суарес, «Гремио», 2023 год.

12. Неймар, «Аль-Хилаль», 2023 год.

13. Эден Азар, «Реал», 2019 год.

14. Фернандо Торрес, «Атлетико», 2015 год.

15. Неймар, «ПСЖ», 2017 год.

16. Хамес Родригес, «Реал», 2014 год.

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