Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе о тех, с кем хотел бы сыграть: «Не хочу показаться шовинистом, но c Зиданом. С Роналду тоже, он легенда. И я уже играл с прекрасными футболистами: Месси, Неймаром, Погба, Бензема»

"Не хочу показаться шовинистом, но назову Зинедина Зидана.

Я играл с прекрасными футболистами: Месси, Неймаром, Гризманном, Погба, Бензема… Было бы здорово сыграть с Криштиану Роналду, хотя сейчас это будет тяжело. Впрочем, мне посчастливилось сыграть против него, против легенды спорта«, — заявил нападающий “Реала” в эфире beIN Sports.