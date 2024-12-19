Мбаппе о тех, с кем хотел бы сыграть: «Не хочу показаться шовинистом, но c Зиданом. С Роналду тоже, он легенда. И я уже играл с прекрасными футболистами: Месси, Неймаром, Погба, Бензема»

Я играл с прекрасными футболистами: Месси, Неймаром, Гризманном, Погба, Бензема… Было бы здорово сыграть с Криштиану Роналду, хотя сейчас это будет тяжело. Впрочем, мне посчастливилось сыграть против него, против легенды спорта«, — заявил нападающий “Реала” в эфире beIN Sports.