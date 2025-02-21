Неймар не может пользоваться своим автопарком в «Сантосе» — Бразилия ограничивает импорт подержанных машин. Форвард приобрел самые роскошные экземпляры по контракту с «Аль-Хилалем»

Однако сейчас Неймар не имеет возможности ездить на своих суперкарах. Законодательство Бразилии ограничивает импорт подержанных автомобилей, чтобы защитить местную промышленность и избежать недобросовестной конкуренции. К ввозу допускаются только автомобили старше тридцати лет, которые уже считаются предметами коллекционирования.