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Неймар не может пользоваться своим автопарком в «Сантосе» — Бразилия ограничивает импорт подержанных машин. Форвард приобрел самые роскошные экземпляры по контракту с «Аль-Хилалем»

Бразильский нападающий зимой вернулся в «Сантос», подписав контракт на 5 месяцев до 30 июня.
Источник: Спортс"

Как пишет Diario Sport, за 12 лет, что он играл за пределами Бразилии, футболист собирал коллекцию роскошных автомобилей, в основном занимаясь этим на последнем этапе карьеры в Саудовской Аравии.

Автопарк игрока включает такие модели, как Rolls-Royce Ghost второго поколения, Aston Martin DBX, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracan и четыре автомобиля Mercedes-Benz G-класса.

Отмечается, что некоторые из его лучших и самых дорогих автомобилей были приобретены в рамках контракта с «Аль-Хилалем», где, помимо годового дохода в 160 млн евро, игрок пользовался всевозможными привилегиями.

Однако сейчас Неймар не имеет возможности ездить на своих суперкарах. Законодательство Бразилии ограничивает импорт подержанных автомобилей, чтобы защитить местную промышленность и избежать недобросовестной конкуренции. К ввозу допускаются только автомобили старше тридцати лет, которые уже считаются предметами коллекционирования.

На данный момент о нахождении автомобилей футболиста нет данных. Неизвестно, остаются ли они в Саудовской Аравии и каков будет их конечный пункт назначения.