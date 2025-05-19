«Ростов» опроверг слухи о массовом уходе руководства

Ранее СМИ писали о возможном уходе президента Арташеса Арутюнянца, Рыскина, директора академии Антона Тупикова, тренеров и более 50 сотрудников. В официальном заявлении клуб подчеркнул, что все структуры работают в штатном режиме: команда готовится к матчу с махачкалинским «Динамо», а ключевые лица остаются на своих постах.
Арутюнянц в комментарии «РБ Спорт» опроверг слухи о смене руководства, заявив, что вопрос кадровых решений будет рассмотрен на собрании акционеров в конце июня. На вопрос о заявлениях бизнесмена Андрея Чайки, предположительно претендующего на роль управляющего, он ответил: «Лучше спросите у него».
При этом спортивный директор Рыскин подтвердил возможность своего ухода, сославшись на личную усталость. Окончательное решение по его будущему пока не принято. В ближайшие недели «Ростов» сыграет финал Кубка России, что станет ключевым событием перед летним трансферным окном.