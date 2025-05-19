«Ростов» опроверг слухи о массовом уходе руководства

Ранее СМИ писали о возможном уходе президента Арташеса Арутюнянца, Рыскина, директора академии Антона Тупикова, тренеров и более 50 сотрудников. В официальном заявлении клуб подчеркнул, что все структуры работают в штатном режиме: команда готовится к матчу с махачкалинским «Динамо», а ключевые лица остаются на своих постах.