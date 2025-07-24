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Журналистка Гомес о словах Чичарито: «Женщины пытаются искоренить не мужскую энергию, а таких придурков, как ты»

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес выложил видео с обращением к женщинам у себя в соцсети.

Источник: Спортс"

«Выскажем с любовью, что женщины пытаются искоренить не мужскую энергию, а таких придурков, как ты… Только таких», — заявила Гомес в программе Zapeando.

Чичарито — женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным».

Жена Иско о словах Чичарито про женщин: «Он не выражает свое мнение, а увековечивает гнилой, жестокий и системный мачизм. ФИФА должна его наказать».

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