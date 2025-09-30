Мбаппе забил 58-й и 59-й голы в ЛЧ и обошел Мюллера. Форвард «Реала» идет 6-м в списке лучших бомбардиров турнира, до Рауля — 12 голов

Форвард «Реала» отличился с пенальти на 25-й минуте матча 2-го тура общего этапа ЛЧ против «Кайрата» (1:0, второй тайм). На 52-й он сделал дубль. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.