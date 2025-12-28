Автор книги о Ямале: «Ламин намного превосходит сверстников. У Месси был Криштиану, а в случае с Ямалем есть разрыв поколений. Он должен мотивировать себя сам»

— Задача выдающихся игроков — постоянно совершенствовать свою игру и становиться лучше с каждым днем. Ламин настолько хорош, что может стать самодовольным. Он может подумать, что в 18 лет он уже многого добился, что нет смысла совершенствоваться, раз он лучше всех остальных.