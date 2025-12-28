Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.80
П2
9.75
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.04
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.42
П2
3.33
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2

Автор книги о Ямале: «Ламин намного превосходит сверстников. У Месси был Криштиану, а в случае с Ямалем есть разрыв поколений. Он должен мотивировать себя сам»

Автор книги «Вселенная Ламина Ямаля» Альберт Блайя высказался о вызовах, стоящих перед вингером «Барселоны».

— У Месси долгая карьера. В отличие от него, Неймар и Роналдиньо не были так стабильны и сдали быстрее. Задача Ямаля — добиться той же стабильности, что у Месси?

— Задача выдающихся игроков — постоянно совершенствовать свою игру и становиться лучше с каждым днем. Ламин настолько хорош, что может стать самодовольным. Он может подумать, что в 18 лет он уже многого добился, что нет смысла совершенствоваться, раз он лучше всех остальных.

Ламин должен сам себя мотивировать. У Месси был Криштиану для сравнения. Но в случае с Ламином есть разрыв поколений. Да, его можно сравнивать с Мбаппе, но у них разница в десять лет.

Посмотрим, появится ли кто-то еще. Задача Ламина — мотивировать себя самостоятельно, потому что он намного превосходит сверстников. Также посмотрим, как «Барселона» будет его поддерживать, — высказался Блайя.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше