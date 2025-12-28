Автор книги о Ямале: «Ламин намного превосходит сверстников. У Месси был Криштиану, а в случае с Ямалем есть разрыв поколений. Он должен мотивировать себя сам»

— У Месси долгая карьера. В отличие от него, Неймар и Роналдиньо не были так стабильны и сдали быстрее. Задача Ямаля — добиться той же стабильности, что у Месси?
— Задача выдающихся игроков — постоянно совершенствовать свою игру и становиться лучше с каждым днем. Ламин настолько хорош, что может стать самодовольным. Он может подумать, что в 18 лет он уже многого добился, что нет смысла совершенствоваться, раз он лучше всех остальных.
Ламин должен сам себя мотивировать. У Месси был Криштиану для сравнения. Но в случае с Ламином есть разрыв поколений. Да, его можно сравнивать с Мбаппе, но у них разница в десять лет.
Посмотрим, появится ли кто-то еще. Задача Ламина — мотивировать себя самостоятельно, потому что он намного превосходит сверстников. Также посмотрим, как «Барселона» будет его поддерживать, — высказался Блайя.