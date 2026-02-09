Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Месси — лучший футболист XXI века по версии Canal+. Роналду — 2-й, Нойер — 5-й, Роналдиньо — 7-й

Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших футболистов XXI века, составленном Canal+.

Источник: Спортс"

Команда канала подготовила список из 100 сильнейших игроков за первую четверть столетия, опросив журналистов и бывших футболистов.

В топ-20 вошли:

3. Зинедин Зидан.

4. Роналдо.

5. Мануэль Нойер.

6. Андрес Иньеста.

8. Тьерри Анри.

9. Хави.

11. Паоло Мальдини.

12. Джанлуиджи Буффон.

13. Роберто Карлос.

14. Тибо Куртуа.

16. Андреа Пирло.

17. Карим Бензема.

18. Килиан Мбаппе.

19. Икер Касильяс.

20. Фабио Каннаваро.

