Месси — лучший футболист XXI века по версии Canal+. Роналду — 2-й, Нойер — 5-й, Роналдиньо — 7-й

Команда канала подготовила список из 100 сильнейших игроков за первую четверть столетия, опросив журналистов и бывших футболистов.
В топ-20 вошли:
1. Лионель Месси.
3. Зинедин Зидан.
4. Роналдо.
5. Мануэль Нойер.
6. Андрес Иньеста.
7. Роналдиньо.
8. Тьерри Анри.
9. Хави.
10. Серхио Рамос.
11. Паоло Мальдини.
12. Джанлуиджи Буффон.
13. Роберто Карлос.
14. Тибо Куртуа.
15. Лука Модрич.
16. Андреа Пирло.
17. Карим Бензема.
18. Килиан Мбаппе.
19. Икер Касильяс.
20. Фабио Каннаваро.
