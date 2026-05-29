Месси — величайший игрок в истории по версии Bleacher Report. Роналду — 4-й, Зидан — 7-й, Анри — 15-й, Мбаппе — 24-й, Бускетс — 26-й, Яшин — 38-й

Bleacher Report опубликовал список величайших футболистов в истории.

Источник: Спортс‘’

При составлении рейтинга авторы учитывали индивидуальные и командные достижения игроков, их талант и контекст их эпохи. В перечень попали 99 звезд.

В топ-30 вошли:

2. Пеле.

5. Роналдо.

6. Йохан Кройфф.

7. Зинедин Зидан.

9. Франц Беккенбауэр.

10. Андрес Иньеста.

11. Альфредо Ди Стефано.

12. Хави.

13. Мишель Платини.

14. Ференц Пушкаш.

15. Тьерри Анри.

16. Паоло Мальдини.

17. Герд Мюллер.

18. Марко ван Бастен.

19. Эйсебио.

20. Джордж Бест.

21. Гарринча.

22. Ромарио.

23. Бобби Чарльтон.

24. Килиан Мбаппе.

25. Франко Барези.

26. Серджи Бускетс.

28. Андреа Пирло.

29. Лотар Маттеус.

30. Зико.

Лев Яшин занял 38-ю строчку.

Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше