Ольмо предпочел Неймара Мбаппе, Ривалдо, Платини, Баджо. Хавбек «Барсы» выбрал Роналдиньо против Неймара, Зидана, Модрича. Месси он назвал лучше Марадоны и себя

Потом испанец выбрал Роналдиньо в споре с Неймаром, Бернарду Силвой, Зинедином Зиданом, Лукой Модричем.
Затем Пеле победил Роналдиньо, но проиграл Диего Марадоне, а Марадона уступил Лионелю Месси. В конце Ольмо выбрал Месси, а не себя.
Полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Дани Ольмо предложили сделать выбор между известными игроками, выступавшими на чемпионатах мира.
Потом испанец выбрал Роналдиньо в споре с Неймаром, Бернарду Силвой, Зинедином Зиданом, Лукой Модричем.
Затем Пеле победил Роналдиньо, но проиграл Диего Марадоне, а Марадона уступил Лионелю Месси. В конце Ольмо выбрал Месси, а не себя.