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Ольмо предпочел Неймара Мбаппе, Ривалдо, Платини, Баджо. Хавбек «Барсы» выбрал Роналдиньо против Неймара, Зидана, Модрича. Месси он назвал лучше Марадоны и себя

Полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Дани Ольмо предложили сделать выбор между известными игроками, выступавшими на чемпионатах мира.

Источник: Спортс‘’

Так, Неймар выиграл у него в дуэли с Диего Форланом, Роберто Баджо, Мишелем Платини, Ривалдо и Килианом Мбаппе.

Потом испанец выбрал Роналдиньо в споре с Неймаром, Бернарду Силвой, Зинедином Зиданом, Лукой Модричем.

Затем Пеле победил Роналдиньо, но проиграл Диего Марадоне, а Марадона уступил Лионелю Месси. В конце Ольмо выбрал Месси, а не себя.