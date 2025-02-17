Шайба Титова в овертайме принесла «Неману» победу над «Шахтером» в экстралиге

Параллельно в Солигорске «Шахтер» принимал «Неман». По ходу поединка «горняки» трижды выходили вперед, но каждый раз гости сравнивали цифры. Все шайбы за «Шахтер» в этом матче забросили братья Ярута: Марк оформил дубль, Кирилл нанес один точный бросок. Исход игры решился в овертайме, где победу гродненцам принес Никита Титов — 4:3. «Неман» удержал вторую строчку в экстралиге и также еще может сместить «Юность» с первой позиции: за три тура до конца «регулярки» клуб из Гродно на пару с «Витебском» отстают от минчан на четыре очка.