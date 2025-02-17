Шайба Титова в овертайме принесла «Неману» победу над «Шахтером» в экстралиге

Центральной игрой вечера стала встреча третьей команды сезона «Витебска» с действующим чемпионом страны «Металлургом». За 60 минут игры жлобинчане так и не сумели огорчить голкипера «медведей» Романа Бобарико, в то время как северяне отправили в чужие ворота две шайбы во втором периоде и еще одну в третьем. Финальный счет — 3:0, «Витебск» сохранил шансы на первое место по итогам регулярного чемпионата. «Металлург» же пропустил на четвертое место в таблице «Динамо-Молодечно», которое сегодня также всухую обыграло «Лиду» (2:0).
Параллельно в Солигорске «Шахтер» принимал «Неман». По ходу поединка «горняки» трижды выходили вперед, но каждый раз гости сравнивали цифры. Все шайбы за «Шахтер» в этом матче забросили братья Ярута: Марк оформил дубль, Кирилл нанес один точный бросок. Исход игры решился в овертайме, где победу гродненцам принес Никита Титов — 4:3. «Неман» удержал вторую строчку в экстралиге и также еще может сместить «Юность» с первой позиции: за три тура до конца «регулярки» клуб из Гродно на пару с «Витебском» отстают от минчан на четыре очка.