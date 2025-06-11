Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
13.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
3.13

«Виктория» и «Минск» с побед стартовали в полуфиналах женского ЧБ по хоккею на траве

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд сезона-24/25 стартовала стадия плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Первую полуфинальную пару составили действующий чемпион страны смолевичская «Виктория» и барановичский «Текстильщик». Представительницы Минской области с 37 очками заняли первое место в регулярном чемпионате, «Текстильщик» расположился четвертым в 14 баллах позади. Стартовая игра серии до двух побед состоялась в Смолевичах и завершилась в пользу хозяек — 1:0.

Также в среду, 11 июня, началось противостояние второй и третьей команд по итогам регулярки — «Минска» и гродненского «Ритма». Столичные хоккеистки одержали убедительную победу на домашней площадке со счетом 5:1. Вторые матчи в обоих полуфинальных парах состоятся 13 июня в Барановичах и Гродно. При необходимости третьи игры серий 15 июня примут Смолевичи и Минск.