«Виктория» и «Минск» с побед стартовали в полуфиналах женского ЧБ по хоккею на траве

Также в среду, 11 июня, началось противостояние второй и третьей команд по итогам регулярки — «Минска» и гродненского «Ритма». Столичные хоккеистки одержали убедительную победу на домашней площадке со счетом 5:1. Вторые матчи в обоих полуфинальных парах состоятся 13 июня в Барановичах и Гродно. При необходимости третьи игры серий 15 июня примут Смолевичи и Минск.