«Виктория» сравняла счет в финале женского ЧБ по хоккею на траве против «Минска»

Второй поединок серии до трех побед состоялся 22 июня на стадионе в столичном парке Горького. Основное время матча команды свели к нулевой ничьей, а в серии буллитов точнее оказались хоккеистки «Виктории» (3:1). Накануне исход первого матча также решился в серии послематчевых бросков, но тогда удача была на стороне представительниц «Минска» (3:2).
Таким образом, счет в финале сравнялся — 1:1, третья и четвертая игры противостояния пройдут в Смолевичах 26 и 27 июня. При необходимости решающий, пятый матч 1 июля примет столица, поскольку «Минск» занял первое место в регулярном чемпионате. Год назад команды также оспаривали золотые медали, тогда победу в серии одержала «Виктория» (3:2).
Параллельно борьбу за бронзу национального первенства ведут гродненский «Ритм» и барановичский «Текстильщик». 21 июня в первом поединке успех со счетом 6:2 праздновали девушки из Барановичей, в воскресенье сильнее снова были хозяйки площадки — 4:2. 26 июня соперницы встретятся в Гродно.