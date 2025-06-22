«Виктория» сравняла счет в финале женского ЧБ по хоккею на траве против «Минска»

Второй поединок серии до трех побед состоялся 22 июня на стадионе в столичном парке Горького. Основное время матча команды свели к нулевой ничьей, а в серии буллитов точнее оказались хоккеистки «Виктории» (3:1). Накануне исход первого матча также решился в серии послематчевых бросков, но тогда удача была на стороне представительниц «Минска» (3:2).