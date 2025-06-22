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«Виктория» сравняла счет в финале женского ЧБ по хоккею на траве против «Минска»

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичская «Виктория» добыла первую победу в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд сезона-2024/25 против ХК «Минск», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Второй поединок серии до трех побед состоялся 22 июня на стадионе в столичном парке Горького. Основное время матча команды свели к нулевой ничьей, а в серии буллитов точнее оказались хоккеистки «Виктории» (3:1). Накануне исход первого матча также решился в серии послематчевых бросков, но тогда удача была на стороне представительниц «Минска» (3:2).

Таким образом, счет в финале сравнялся — 1:1, третья и четвертая игры противостояния пройдут в Смолевичах 26 и 27 июня. При необходимости решающий, пятый матч 1 июля примет столица, поскольку «Минск» занял первое место в регулярном чемпионате. Год назад команды также оспаривали золотые медали, тогда победу в серии одержала «Виктория» (3:2).

Параллельно борьбу за бронзу национального первенства ведут гродненский «Ритм» и барановичский «Текстильщик». 21 июня в первом поединке успех со счетом 6:2 праздновали девушки из Барановичей, в воскресенье сильнее снова были хозяйки площадки — 4:2. 26 июня соперницы встретятся в Гродно.