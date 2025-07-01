Гродненский «Ритм» выиграл бронзу женского ЧБ по хоккею на траве

Бронзовые медали гродненский клуб оспаривал с «Текстильщиком» из Барановичей. Два стартовых матча серии прошли в Брестской области и завершились уверенными победами хозяек площадки — 6:2 и 4:2. Далее команды переехали в Гродно, где «Ритм» сравнял цифры в противостоянии, добыв две виктории с одинаковым счетом 2:1. Решающая игра состоялась 1 июля в Барановичах, гродненский клуб был сильнее с результатом 4:1.