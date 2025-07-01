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Гродненский «Ритм» выиграл бронзу женского ЧБ по хоккею на траве

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Ритм» занял третье место в сезоне-2024/25 чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Бронзовые медали гродненский клуб оспаривал с «Текстильщиком» из Барановичей. Два стартовых матча серии прошли в Брестской области и завершились уверенными победами хозяек площадки — 6:2 и 4:2. Далее команды переехали в Гродно, где «Ритм» сравнял цифры в противостоянии, добыв две виктории с одинаковым счетом 2:1. Решающая игра состоялась 1 июля в Барановичах, гродненский клуб был сильнее с результатом 4:1.

По итогам регулярного чемпионата «Ритм» занял четвертое место с 23 очками в 16 турах. Столько же баллов набрал и «Текстильщик», который расположился на строчку выше из-за лучшей разницы голов. В полуфинале гродненки в трех матчах проиграли ХК «Минск», а команда из Барановичей с таким же счетом 1:2 в серии уступила смолевичской «Виктории».

«Ритм» продлил многолетнюю серию попаданий на подиум по итогам сезона, которая началась с первого женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве в 1992 году. «Текстильщик» не становится призером национального первенства с 2016 года.