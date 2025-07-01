«Минск» обыграл «Викторию» в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Решающий пятый матч финальной серии состоялся на стадионе в столичном Парке Горького. Минчанки вышли вперед уже на первых минутах встречи, а в дебюте второго игрового отрезка удвоили перевес. Спустя пару минут «Виктория» сократила отставание, но сравнять цифры так и не смогла. Хозяйки поля поразили чужие ворота по разу в третьем и четвертом периодах, хоккеистки из Смолевичей ответили лишь одним голом в концовке. В итоге 4:2 в пользу «Минска», за победительниц отличились Анастасия Сыроежко (дубль), Анна Мурашко и Марина Никитина.
В регулярном чемпионате сезона-2024/25 «Минск» занял первое место, опередив «Викторию» на три очка. В полуфинале столичные девушки в трех матчах обыграли гродненский «Ритм», а представительницы Смолевичей с таким же счетом 2:1 в серии одолели «Текстильщик» из Барановичей. Два стартовых поединка финала прошли в Минске и завершились за пределами основного времени: 21 июня точнее в серии буллитов оказались хозяйки, на следующий день — гостьи. 26 и 27 июня в Смолевичах команды также обменялись победами: третий матч выиграл столичный клуб (2:1), четвертая игра осталась за «Викторией» (1:0).
Золотые медали национального первенства команды из Минска и Смолевичей оспаривали и в прошлом году, причем судьба чемпионства также решалась в пятом поединке. Тогда успех в серии послематчевых бросков праздновал коллектив из Минской области. Хоккейный клуб «Минск» стал пятикратным чемпионом Беларуси, предыдущие титулы датированы 2013, 2015, 2019 и 2020 годами.