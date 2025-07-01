«Минск» обыграл «Викторию» в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве

В регулярном чемпионате сезона-2024/25 «Минск» занял первое место, опередив «Викторию» на три очка. В полуфинале столичные девушки в трех матчах обыграли гродненский «Ритм», а представительницы Смолевичей с таким же счетом 2:1 в серии одолели «Текстильщик» из Барановичей. Два стартовых поединка финала прошли в Минске и завершились за пределами основного времени: 21 июня точнее в серии буллитов оказались хозяйки, на следующий день — гостьи. 26 и 27 июня в Смолевичах команды также обменялись победами: третий матч выиграл столичный клуб (2:1), четвертая игра осталась за «Викторией» (1:0).