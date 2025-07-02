Брестский «Строитель» выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве

Участие в розыгрыше приняли четыре команды из Беларуси и одна из России, победитель был определен в формате кругового турнира. Перед заключительным туром в борьбе за трофей остались только сильнейшие клубы страны — «Строитель» и «Минск», которые обошлись без поражений в предыдущих матчах. Брестчане были сильнее «Гомеля» (13:1), сборной Московской области (6:0) и СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП (11:0). Минчане обыграли тех же соперников с результатами 9:1, 6:3 и 7:0 соответственно.