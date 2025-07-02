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Брестский «Строитель» выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд 2025 года в Бресте завершился победой местного «Строителя», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в розыгрыше приняли четыре команды из Беларуси и одна из России, победитель был определен в формате кругового турнира. Перед заключительным туром в борьбе за трофей остались только сильнейшие клубы страны — «Строитель» и «Минск», которые обошлись без поражений в предыдущих матчах. Брестчане были сильнее «Гомеля» (13:1), сборной Московской области (6:0) и СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП (11:0). Минчане обыграли тех же соперников с результатами 9:1, 6:3 и 7:0 соответственно.

Решающая игра прошла в Бресте 2 июля. Счет открыли хоккеисты столичного клуба, но затем хозяева отправили в чужие ворота четыре мяча подряд. На большой перерыв команды ушли при счете 4:2. В третьем периоде соперники обменялись голами, в заключительном игровом отрезке «Минск» сократил отставание до минимума, но сравнять цифры не сумел. В итоге 5:4 в пользу «Строителя», который оформил «золотой дубль» в 2025 году — ранее брестский коллектив завоевал звание чемпиона страны.

Обладатель Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд будет определяться в Гродно с 4 по 6 июля. Второй по значимости внутренний трофей разыграют местный «Ритм», новоиспеченный чемпион страны ХК «Минск», серебряный призер национального первенства-24/25 «Виктория» из Смолевичей, а также барановичский «Текстильщик».