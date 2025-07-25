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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла россиянок на Кубке сильнейших

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе в столичном парке Горького завершен четвертый соревновательный день международного Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 25 июля, состоялись центральные матчи основного этапа турнира — национальные сборные Беларуси встретились с главными командами России. Победу в женском матче со счетом 3:2 одержали наши девушки, голами в составе хозяек площадки отметились Анастасия Павловец, Елизавета Скурат и Крестина Попкова. В поединке мужских сборных была зафиксирована ничья 2:2.

Программу игрового дня открыла игра мужской молодежной команды России и взрослой сборной Узбекистана, успех в которой праздновали представители Центральной Азии — 3:2. В женском матче с аналогичной вывеской Россия-U21 добыла разгромную викторию — 9:1.

Основной этап Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве завершится 26 июля. Мужской поединок команд Беларуси-U21 и России стартует в 9:30, девушки из обеих стран начнут игру в 15:30. Вечером субботы зрители станут свидетелями встреч национальных сборных Беларуси и Узбекистана. Парни выйдут на поле в 17:30, женщины — в 19:30. Финалы турнира и матчи за бронзовые медали состоятся 27 июля.