Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла россиянок на Кубке сильнейших

Основной этап Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве завершится 26 июля. Мужской поединок команд Беларуси-U21 и России стартует в 9:30, девушки из обеих стран начнут игру в 15:30. Вечером субботы зрители станут свидетелями встреч национальных сборных Беларуси и Узбекистана. Парни выйдут на поле в 17:30, женщины — в 19:30. Финалы турнира и матчи за бронзовые медали состоятся 27 июля.