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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве одержала четвертую победу кряду на Кубке сильнейших

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве без поражений прошла основной этап международного Кубка сильнейших спортсменов в столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В субботу, 26 июля, наши девушки разгромили сборную Узбекистана со счетом 6:0. Эта виктория стала для белорусской команды четвертой подряд, ранее хозяйки площадки нанесли поражения России-U21 (4:2) и Беларуси-U21 (8:0), а также главной сборной России (3:2). В еще одном матче дня наша женская молодежка уступила главному российскому составу с результатом 0:3.

Таблица основного этапа женского турнира на Кубке сильнейших спортсменов выглядит следующим образом:

1. Беларусь (12 очков);

2. Россия (9);

3−4. Беларусь-U21 (4);

3−4. Россия-U21 (4);

5. Узбекистан (0).

Финал международных соревнований в Минске между женскими национальными командами Беларуси и России пройдет 27 июля на стадионе в Парке Горького, начало — в 15:45. Матч за третье место белорусской молодежки с российскими сверстницами стартует в 11:15.