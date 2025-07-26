Женская сборная Беларуси по хоккею на траве одержала четвертую победу кряду на Кубке сильнейших

В субботу, 26 июля, наши девушки разгромили сборную Узбекистана со счетом 6:0. Эта виктория стала для белорусской команды четвертой подряд, ранее хозяйки площадки нанесли поражения России-U21 (4:2) и Беларуси-U21 (8:0), а также главной сборной России (3:2). В еще одном матче дня наша женская молодежка уступила главному российскому составу с результатом 0:3.