Женская сборная Беларуси по хоккею на траве выиграла Кубок сильнейших спортсменов

В следующем игровом отрезке наши спортсменки довели разрыв до крупного — дубль оформила Полина Дмитриевич. Однако незадолго до ухода на перерыв россиянки забросили дважды подряд и вернули на табло разницу в один мяч — 3:2. Во второй половине игры зрители стали свидетелями только одного точного броска — его автором стала белоруска Марина Никитина. Итог финала — 4:2 в пользу наших девушек.