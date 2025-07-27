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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве выиграла Кубок сильнейших спортсменов

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве стала победительницей домашнего международного турнира «Кубок сильнейших спортсменов», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

За призы женского турнира на стадионе в столичном парке Горького спорили пять команд из трех стран. Первое место по итогам основного этапа заняла национальная сборная Беларуси, которая одержала четыре победы в четырех матчах. В финале нашим девушкам противостояла команда России. Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом хозяек площадки, голом в составе белорусок отметилась Диана Батюкова.

В следующем игровом отрезке наши спортсменки довели разрыв до крупного — дубль оформила Полина Дмитриевич. Однако незадолго до ухода на перерыв россиянки забросили дважды подряд и вернули на табло разницу в один мяч — 3:2. Во второй половине игры зрители стали свидетелями только одного точного броска — его автором стала белоруска Марина Никитина. Итог финала — 4:2 в пользу наших девушек.

Бронзовые медали турнира завоевала команда России-U21, которая в матче за третье место нанесла поражение молодежной сборной Беларуси со счетом 2:1. Пятую позицию на Кубке сильнейших спортсменов по хоккею на траве заняли представительницы Узбекистана.