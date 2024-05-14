Хоккейный «Сочи» отменил традиционный предсезонный турнир | Источник: Спорт РИА Новости

Причиной такого решения стало изменение лигой времени старта предсезонных сборов, в результате чего у «Сочи» не оказалось возможности забронировать ледовую арену «Шайба» в поселке Сириус для организации Sochi Hockey Open в середине августа.

Перенос турнира на арену «Большой» также оказался невозможен в связи с необходимостью замены хоккейных бортов в соответствии с требованиями технического регламента КХЛ.

Летний турнир в Сочи проходит с 2016 года. Участниками соревнований становились как клубы, так и национальные команды.