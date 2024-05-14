Текущие события
Хоккей. НХЛ
15.05
Флорида
Бостон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Канада
Австрия
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Польша
Франция
Хоккей. НХЛ
15.05
Эдмонтон
Ванкувер
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Дания
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Казахстан
Латвия
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
23:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккейный «Сочи» отменил традиционный предсезонный турнир

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» объявил в своем Telegram-канале об отмене традиционного предсезонного турнира Sochi Hockey Open, который должен был пройти в августе.

Сочи
Авангард
СКА
Трактор
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Хоккейный «Сочи» отменил традиционный предсезонный турнир | Источник: Спорт РИА Новости

Причиной такого решения стало изменение лигой времени старта предсезонных сборов, в результате чего у «Сочи» не оказалось возможности забронировать ледовую арену «Шайба» в поселке Сириус для организации Sochi Hockey Open в середине августа.

Перенос турнира на арену «Большой» также оказался невозможен в связи с необходимостью замены хоккейных бортов в соответствии с требованиями технического регламента КХЛ.

Летний турнир в Сочи проходит с 2016 года. Участниками соревнований становились как клубы, так и национальные команды.

В апреле сообщалось, что в 2024 году планировалось участие клубов «Сочи», «Авангард», СКА, «Автомобилист» и «Трактор».

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь