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Минск продолжает творить сенсации, «Локомотив» неожиданно проиграл. Итоги дня в КХЛ

А у Уфы снова проблемы.

Источник: hcdinamo.by

20 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 15, 20.12.2024, 17:00
Металлург Мг
4
Салават Юлаев
2

«Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). За «Металлург» забили Егор Коробкин, Денис Зернов, Данила Юров, оформивший дубль. В составе «Салавата» дубль оформил Джош Ливо.

Отметим, что уфимцы второй раз за последние два матча потерпели поражение. Сейчас они занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 15, 20.12.2024, 19:00
Локомотив
1
Автомобилист
3

«Автомобилист» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Андрей Обидин. За «Локомотив» забил Даниил Тесанов.

Победа над ярославцами помогла команде из Екатеринбурга прервать серию поражений в пяти последних встречах.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 15, 20.12.2024, 19:30
Северсталь
2
Сочи
1

Победу одержали хозяева со счётом 4:2. ремя результативными передачами отметился нападающий «Северстали» Данил Аймурзин. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды череповецкой команды Никита Коростелёв и Кирилл Пилипенко. В составе сочинского клуба отличились Денис Венгрыжановский и Андрей Никонов, реализовавший буллит в третьем периоде.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 15, 20.12.2024, 19:30
Ак Барс
1
Динамо Мн
3

«Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). За «Ак Барс» забил Дмитрий Яшкин. В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Андрей Стась и Александр Волков, оформивший дубль.

Для минчан эта победа стала третьей подряд.

Динамо Мн
Салават Юлаев
Металлург Мг
Автомобилист
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь