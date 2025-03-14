Стала известна первая пара плей-офф, «Сибирь» прервала серию поражений. Итоги дня в КХЛ

На третьей минуте второго периода Никита Коротков с передачи Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Тимура Ахиярова удвоил преимущество «Сибири». На 15-й минуте периода Вячеслав Грецкий с передачи Виктора Кобозева забросил первую шайбу «Амура» в игре. Через полторы минуты Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи сделал счёт 3:1. На последней минуте периода Тейлор Бек с передачи Кирилла Рассказова забросил четвёртую шайбу хозяев.