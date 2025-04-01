Камбэк «Магнитки» — это реально? ЦСКА победил, но играл хуже? Почему провалился «Авто»? Выводы по седьмому дню плей-офф КХЛ

Второй период гости провалили и собрались слишком поздно. Череповецкая команда на 0−4 в серии явно не наиграла. Отсутствие второй матч подряд одного из лучших нападающих Кирилла Пилипенко на действиях «Северстали» не сказалось, если принимать во внимание качество атакующих действий. Сегодня хозяевам удалось хорошо проявить себя не только в реализации моментов. Игра по счету им удалась — максимум надежности и спокойствия при минимуме риска и разгильдяйства.