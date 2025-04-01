Камбэк «Магнитки» — это реально? ЦСКА победил, но играл хуже? Почему провалился «Авто»? Выводы по седьмому дню плей-офф КХЛ

Кубок Гагарина. ⅛ финала
«Авангард» — «Металлург» — 1:3
Счет в серии: 3−1
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 7:2
Счет в серии: 2−2
«Северсталь» — «Спартак» — 5:2
Счет в серии: 1−3
ЦСКА — «Динамо» Минск — 2:1
Счет в серии: 2−2.
«Авангард» зря забыл про атаку при 1:0
Чемпион в этой серии не заслуживал по игре настолько быстрого вылета. Когда-то и уральцам должно было повезти. Наверное, и возвращение в состав защитника-ветерана Егора Яковлева отразилось на состоянии «Металлурга» в лучшую сторону. Опыт в ситуации, когда команда находится на грани вылета, значит очень много.
Омская команда, поведя всего лишь 1:0, принялась изо всех сил сушить игру. До добра этот подход не довел. «Металлург» много и на совесть работал, заслужив этим счастливую для себя концовку. Антигерой прошлого матча Люк Джонсон круто сыграл на добивании, создав гол почти из ничего. Одна победа на общую ситуацию вряд ли повлияет. Забрать четыре матча подряд у такого «Авангарда» будет чудом.
У команды Ги Буше явных проблем не видно. За исключением не самой выразительной игры в исполнении ряда лидеров. После того, как счет стал 1:1, хозяева не сломались, наоборот — добавили и создали пару очень выгодных моментов. Потенциал «Авангарда» по-прежнему очень высок.
План Заварухина провалился
Логичный план от главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина можно было отправить в мусорное ведро уже в первом периоде. Получивший законную передышку после тяжелейшей победы во втором овертайме в воскресенье вратарь Евгений Аликин был вынужден выйти на площадку уже на 11-й минуте матча. Его сменщик Владимир Галкин оказался не готов к давлению со стороны «Ак Барса» и поплыл вместе со всей командой.
Екатеринбуржцы наделали массу нетипичных для себя ошибок, а когда пришли в себя, то было уже поздно. О том, что этот «Автомобилист» очень опасен, забывать нельзя ни в коем случае. Гости отыграли две шайбы, потом Алексей Бывальцев не реализовал прекрасный шанс забить, а в ответной атаке Кирилл Семенов нарисовал гол для Николаса Петана.
О том, что серия окажется длинной, было понятно еще до ее начала. Ожидания оправдались, но итоговый исход острого противостояния после четвертого матча яснее не стал.
Просветов вытащил ЦСКА
Молодой нападающий ЦСКА Кирилл Долженков после своего сомнительного поведения во втором матче и последующей дисквалификации стал главным отрицательным персонажем чуть ли не для всей хоккейной Белоруссии. Там его теперь очень не любят. Новый визит в Минск станет для Долженкова испытанием на прочность. Но именно его гол на старте третьего периода вдохновил армейцев на победу, позволив сравнять счет в серии.
ЦСКА поначалу снова попытался устроить соперникам ледовый террор, не щадя никого. Местами эта агрессия перерастала в грязь. Гостей этот напор нисколько не смутил. Они оказались к нему полностью готовы. Как только уровень силовой активности спал — бегать сломя голову и врезаться в соперников на протяжении всех 60 минут игрового времени невозможно, — минчане взялись за дело и в чисто хоккейных элементах выглядели сильнее ЦСКА.
Хозяев за уши вытащил вратарь Иван Просветов, справившийся за первый и второй периоды с 30 бросками динамовцев. Нет сомнений, что в четверг на забитой до упора «Минск-Арене» будет жарко как никогда ранее в нынешнем сезоне.
«Северсталь» наконец сыграла надежно
«Спартак» быстро открыл счет и контролировал ход игры, несмотря на то что в первом периоде вхолостую провел пятиминутное большинство. Начало перерождению «Северстали» положила ошибка вратаря красно-белых Артема Загидулина, не просчитавшего отскок от борта. Герой прошлого матча на этот раз действовал не так уверенно.
Второй период гости провалили и собрались слишком поздно. Череповецкая команда на 0−4 в серии явно не наиграла. Отсутствие второй матч подряд одного из лучших нападающих Кирилла Пилипенко на действиях «Северстали» не сказалось, если принимать во внимание качество атакующих действий. Сегодня хозяевам удалось хорошо проявить себя не только в реализации моментов. Игра по счету им удалась — максимум надежности и спокойствия при минимуме риска и разгильдяйства.
Михаил Зислис