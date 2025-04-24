У «Салавата» нет шансов, «Трактор» обнажит проблемы «Динамо»? Что ждать от полуфиналов КХЛ

В серии с омичами проблемы железнодорожников каждый раз начинали вскрываться после того, как подопечные Буше открывали счёт. Особенно показателен шестой матч, когда в первом периоде счёт открыл Евгений Кулик. «Локомотив» во втором периоде, используя ближнюю для атаки лавку, прижал омичей к воротам минут этак на 10, однако ничего не смог из этого извлечь. Почему же? А потому что активное владение скрыло его стерильность, и все угрозы воротам Серебрякова исходили лишь от синей линии. Больше ничего Ярославль предложить не смог. Так же было и в первом, и в пятом матчах.