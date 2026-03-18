Стали известны все пары Кубка Гагарина в Восточной конференции

Уфимский «Салават Юлаев» опередил челябинский «Трактор» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и получил в соперники по первому раунду плей-офф екатеринбургский «Автомобилист».
«Салават Юлаев» всухую победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0 и гарантировал себе пятое место.
У «Трактора», обыгравшего магнитогорский «Металлург» со счетом 6:2, шестое место в конференции, его соперником будет казанский «Ак Барс».
Все пары ⅛ финала Кубка Гагарина в Восточной конференции:
- «Металлург» (1-е место) — «Сибирь» (8);
- «Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);
- «Ак Барс» (3) — «Трактор» (6);
- «Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5).