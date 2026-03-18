Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Адмирал
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Автомобилист
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
ЦСКА
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Нефтехимик
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Ак Барс
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Металлург Мг
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
СКА
1
Стали известны все пары Кубка Гагарина в Восточной конференции

«Салават Юлаев» по итогам дня занял пятое место в Восточной конференции, «Трактор» — шестое. Их соперниками будут «Автомобилист» и «Ак Барс» соответственно.

Уфимский «Салават Юлаев» опередил челябинский «Трактор» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и получил в соперники по первому раунду плей-офф екатеринбургский «Автомобилист».

«Салават Юлаев» всухую победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0 и гарантировал себе пятое место.

У «Трактора», обыгравшего магнитогорский «Металлург» со счетом 6:2, шестое место в конференции, его соперником будет казанский «Ак Барс».

Все пары ⅛ финала Кубка Гагарина в Восточной конференции:

  • «Металлург» (1-е место) — «Сибирь» (8);
  • «Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);
  • «Ак Барс» (3) — «Трактор» (6);
  • «Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5).