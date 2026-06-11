Переходное пространство: кто из фаворитов КХЛ усилился к началу июня

Не задержавшись в «Металлурге», Барак переходит в ЦСКА, с которым заключил двухлетний контракт. Армейцы хотят возродить его связку с Дмитрием Бучельниковым. Вместе они успешно играли в «Витязе». Вполне возможно, что в более организованном хоккее Игоря Никитина американцу будет проще найти себя. Даже после не самого удачного плей-офф спрос на Барака сохранялся. Но во многом потому, что иностранный рынок в КХЛ сейчас очень скудный, а клубы предпочитают делать ставку на проверенных легионеров, уже адаптированных к лиге.