Переходное пространство: кто из фаворитов КХЛ усилился к началу июня

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) активно ведут себя в межсезонье. Уже к первой половине июня хватает значимых переходов. Джошуа Ливо сменил Уфу на «Авангард», Вадим Шипачев оказался в «Салавате», Никита Нестеров — в ЦСКА, а «Локомотив» сделал выбор в пользу Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера. Подробнее об этих и других совершенных сделках — в материале «Известий».
Возвращение Квартальнова
Дмитрий Квартальнов помог минскому «Динамо» провести лучшие три года за всё время выступления команды в КХЛ, но в текущей ситуации решение уйти в «Локомотив» кажется максимально адекватным. Сработаться заново с прежним руководством, забыв о старых обидах, было почти невозможно. Все мосты уже догорели. Расставание — лучший вариант для обеих сторон.
Менеджмент ярославского клуба выбрал самого сильного специалиста, который был в доступе. Семь лет назад Квартальнова выпроводили из «Локомотива» без особых слов благодарности. С тех пор многое изменилось. Пока не верится, что ему удастся привести команду к третьему подряд титулу. Но планку ниже определенного уровня он не опустит, а вся ярославская молодежь должна прыгать до потолка от восторга: ей предоставят шансы проявить себя в основном составе.
Нестеров остался в ЦСКА
Никита Нестеров не хотел уезжать далеко из Москвы. К тому же он, несмотря на определенный спад, по-прежнему устраивает своей игрой главного тренера ЦСКА Игоря Никитина. Нисколько не удивлены, что 33-летний защитник остается в армейском клубе еще на два сезона. Зарплата Нестерова составит 50 млн рублей. По информации одного из источников, часть из этой суммы будет покрыта за счет так называемых коммерческих денег. Ждем рекламные баннеры с изображениями Нестерова и Дениса Гурьянова на улицах Москвы.
ЦСКА подписал и центрального нападающего Дерека Барака, хотя его игра в «Металлурге» в прошлом сезоне не впечатлила. Приглашение Барака в Магнитогорск год назад вообще выглядело сомнительным. Быть лидером в «Витязе» и в топ-клубе, который борется за Кубок Гагарина, — две совершенно разные роли. В магнитогорском клубе американец ее не потянул. Его 6 (2+4) очков за 15 матчей плей-офф говорят о многом. Единственной опцией, в которой Барак был по-настоящему полезен, оставалась игра в слоте в первой спецбригаде большинства.
Не задержавшись в «Металлурге», Барак переходит в ЦСКА, с которым заключил двухлетний контракт. Армейцы хотят возродить его связку с Дмитрием Бучельниковым. Вместе они успешно играли в «Витязе». Вполне возможно, что в более организованном хоккее Игоря Никитина американцу будет проще найти себя. Даже после не самого удачного плей-офф спрос на Барака сохранялся. Но во многом потому, что иностранный рынок в КХЛ сейчас очень скудный, а клубы предпочитают делать ставку на проверенных легионеров, уже адаптированных к лиге.
«Автомобилист» собирает ветеранов
Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов позвал за собой тех, кого хорошо знает. В этом вроде бы нет ничего страшного, но вместо омоложения получается замена одних ветеранов на других. Так коммунизм в отдельно взятом клубе не построишь. Трехкратный чемпион КХЛ Антон Слепышев не так плох, чтобы его заранее списывать со счетов. Но смущает общее направление, в котором следует клуб. Может, еще и Никита Гусев скоро подъедет? Слепышев заключил контракт сроком на один год. Зарплата нападающего составит 20 млн рублей.
Оборону «Автомобилиста», держа в уме потенциальный переход Ильи Карпухина, можно считать укомплектованной. Есть даже лишние игроки — от кого-то из них придется избавиться. Канадец Кейл Клэг, с которым екатеринбургский клуб заключил двухлетний контракт, в первую очередь хорош классным катанием и умением поддержать атаку. Даже интересно, как главный тренер Алексей Кудашов будет делить время в большинстве между новичком, Джорданом Гроссом и Джесси Блэкером. Пока это вопрос на миллион. Как бы не задеть чьи-нибудь чувства. Зарплата Клэга составит 55 млн рублей.
Шипачев в «Салавате»
К Вадиму Шипачеву нельзя относиться плохо. Он — легенда КХЛ. Понятно, что с годами его уровень проседает, но в определенной роли ветеран по-прежнему способен приносить пользу. В его подписании «Салаватом Юлаевым» на один год смысл очевиден. Доиграть до 39 лет на хорошем уровне способен только большой профессионал.
Шипачев своим примером показывает, что и как надо делать остальным. Это очень важно для любой команды. Бегать в составе «Салавата» и так есть кому, а ветеран добавит мозгов и мастерства в нападении, а также усилит большинство. Зарплата Шипачева составит 30 млн рублей. Еще 5 млн он сможет получить в качестве бонуса за определенное количество набранных очков.
Ливо в «Авангарде»
Пока самое громкое подписание межсезонья совершил «Авангард», заключив однолетний контракт с Джошуа Ливо. О плюсах и минусах этого нападающего всем прекрасно известно. Значит, в Омске знают, что делают, раз идут навстречу пожеланиям Ги Буше. Задача главного тренера — сделать так, чтобы было комфортно и Ливо, и всем остальным. В Уфе и Челябинске с этим в какие-то моменты появлялись проблемы, что не позволяет считать трансфер канадца идеальным по умолчанию.
Вот в его высоком мастерстве сомнений нет, и свои 50+ очков в регулярном чемпионате он должен спокойно набрать. Удастся ли ему приблизить «Авангард» к титулу — уже совсем другая история. Зарплата Ливо составит 20 млн рублей, еще 50 млн он получит в качестве «рекламных денег», а также дополнительно 50 млн в качестве бонуса, если попадет в тройку лучших бомбардиров чемпионата. Примерно такие же условия у него были в «Тракторе».
Усиление «Амура»
В «Амуре» лето начали с перестановок в спортивном блоке. Никита Точицкий повышен в должности до генерального менеджера. В свои 34 года он стал одним из самых молодых функционеров в истории лиги. В данном случае на возраст надо смотреть без лишних подозрений.
Есть понимание, в каком направлении движется хабаровский клуб. Команда подбирается приличная. Сам Точицкий производит впечатление человека понимающего, что и как делать.
Подписание Кирилла Пилипенко — успех для «Амура», несмотря на откровенно неудачный сезон в исполнении нападающего. В двух прошлых регулярных чемпионатах он забрасывал в составе «Северстали» по 30 шайб. Ему необходимо создать максимально комфортные условия для того, чтобы он был эффективен. В «Амуре» это должны четко понимать. Зарплата Пилипенко составит увесистые 55 млн рублей. По-другому хорошего игрока на Дальний Восток заманить невозможно.
Также «Амур» заключил однолетний контракт с Александром Дергачевым. От опытного центрфорварда ждут не только отдачи на площадке, но и правильного поведения в раздевалке. В минувшем сезоне команде не хватило лидеров. Зарплата Дергачева составит 38 млн рублей. А вот Александр Гальченюк покинул клуб по соглашению сторон. Нападающий по большому счету не оправдал надежд, которые на него возлагались при подписании в хабаровский клуб два года назад. Теперь он продолжит карьеру в московском «Спартаке».
Михаил Зислис, Михаил Скрыль