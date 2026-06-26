В КХЛ провели редкий трехсторонний обмен. Кто выиграл от этой сделки?

«Амур» подписал Лихачева
Ярослав Лихачев попытался и все-таки смог покинуть Ярославль с третьей попытки. Произошло то, что и должно было произойти: «Амур» выкупил права на форварда. Цена вопроса — 55 миллионов рублей.
Это колоссальный успех нового менеджмента «Амура» во главе с Никитой Точицким, который заполучил классного бомбардира, готового выступать на Дальнем Востоке.
История с выкупом Лихачева растянулась на полгода. В какой-то момент в нее вмешался «Металлург», но не сумел найти общий язык с менеджментом «Локомотива». В итоге нападающий оказался там, где его очень любят и продолжат на него рассчитывать.
В хабаровском клубе с ним заключили трехлетний контракт. Зарплата Лихачева составит 40 миллионов.
Трехсторонний обмен
Многослойная по своей структуре сделка, в которой оказались задействованы сразу три клуба, для КХЛ большая редкость. От этого она воспринимается еще круче, особенно если учитывать, что все ее участники получили желаемое.
«Торпедо» получило приличные деньги (27 миллионов рублей в сумме) за игроков, которые ему были не нужны, московское «Динамо» — опытного защитника оборонительного плана Сергея Зборовского под вторую-третью пары (с ним много лет в Екатеринбурге работал вошедший в штаб бело-голубых Олег Ореховский), «Автомобилист» — два актива (защитника Андрея Сальникова и нападающего Никиту Артамонова) для усиления клубной системы, избавившись при этом от ненужного хоккеиста с контрактом.
Также добавлю, что в Нижний Новгород мог переехать молодой защитник Курбан Лиъматов. Но «Динамо» отказалось его отпускать. Надеюсь, это косвенный знак доверия к нему в предстоящем сезоне. Иначе зачем было так поступать?
«Сибирь» забрала игрока через офершит
После прорывного сезона-2022/23 Степан Никулин не смог удержаться в «Локомотиве» на том же уровне, а в минувшем регулярном чемпионате и вовсе набрал жалкие 4 (0+4) очка в 29 матчах и провел всего одну игру в плей-офф.
Нападающему была остро необходима смена обстановки. Ему всего 25 лет, и в команде попроще, чем «Локомотив», можно удачно перезагрузиться.
В Ярославле на этот раз разумно не стали цепляться за игрока до последнего, выставили пониженное квалификационное предложение и не повторили офершит, сделанный «Сибирью». Размер компенсации составит примерно 22 миллиона. По нынешним временам сумма умеренная. В новом клубе по двухлетнему контракту Никулин заработает 43 миллиона.
Какое будущее у Моторыгина
До сих пор московское «Динамо» не решило вопрос с подписанием нового контракта с вратарем Максимом Моторыгиным.
Сейчас новый спортивный директор столичного клуба Алексей Бадюков может записать себе первый плюс в актив, если все-таки уговорит Моторыгина остаться. Дело за малым — найти для этого убедительные аргументы.
«Торпедо» сохранило вратаря
Вратарь Денис Костин стал самым ценным игроком «Торпедо» в минувшем сезоне, проведя его качественно и стабильно. С этим выводом сложно спорить. Уже описывал на примере Владимира Ткачева, что в нынешней КХЛ любой команде важно держаться за ключевых игроков. Даже клубам-олигархам сложно восполнять потери. Это видно по «Ак Барсу». Костин заключил с нижегородским клубом новый двухлетний контракт с повышением оклада. В предстоящем сезоне он заработает 45 миллионов рублей, в следующем — 50.
Михаил Зислис