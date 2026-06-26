В КХЛ провели редкий трехсторонний обмен. Кто выиграл от этой сделки?

«Торпедо» получило приличные деньги (27 миллионов рублей в сумме) за игроков, которые ему были не нужны, московское «Динамо» — опытного защитника оборонительного плана Сергея Зборовского под вторую-третью пары (с ним много лет в Екатеринбурге работал вошедший в штаб бело-голубых Олег Ореховский), «Автомобилист» — два актива (защитника Андрея Сальникова и нападающего Никиту Артамонова) для усиления клубной системы, избавившись при этом от ненужного хоккеиста с контрактом.