Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

КХЛ запускает Кубок Первых. Шесть старейших российских клубов разыграют новый трофей

Он приурочен к юбилею отечественного хоккея.

Источник: Спорт-Экспресс

КХЛ объявила о создании Кубка Первых — первого в истории лиги сезонного турнира, который пройдет в рамках регулярного чемпионата в сезоне-2026/27. Он посвящен 80-летию отечественного хоккея, а участие в нем примут шесть клубов, чья история неразрывно связана с зарождением этого вида спорта в стране: «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Торпедо», СКА и «Автомобилист».

Первый сезонный турнир в истории лиги

Формат турнира максимально прост. В зачет пойдут только первые очные матчи между каждой парой участников дома и на выезде — всего 30 игр. Система начисления очков остается стандартной для КХЛ: два — за победу, одно — за поражение в овертайме или серии буллитов и ноль — за поражение в основное время. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество баллов в таблице.

«В этом сезоне отечественный хоккей ждет большой юбилей — 80 лет с момента первого чемпионата СССР, — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги. — Это важная дата, и к ней мы решили приурочить специальный турнир в рамках регулярного чемпионата, участие в котором примут шесть команд-основателей. Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России».

Еще одна особенность турнира — специальные ретроджерси. Во всех матчах, идущих в зачет Кубка Первых, команды будут выходить на лед в форме, посвященной истории отечественного хоккея, с шевронами нового соревнования.

Первые матчи Кубка Первых состоятся уже 5 сентября. В стартовый день регулярного чемпионата «Автомобилист» встретится с московским «Динамо», а «Спартак» примет «Торпедо». Еще две игры пройдут 7 сентября: ЦСКА сразится с красно-белыми, а СКА дома сыграет с бело-голубыми. Решающий тур состоится 22 декабря.

«Символ преемственности поколений»

Ровно в этот день, 22 декабря 1946 года, стартовал первый чемпионат Союза по хоккею. Тогда в турнире участвовали 12 команд, среди которых были «Спартак», «Динамо», ЦДКА (сейчас ЦСКА), ленинградский «Дом офицеров» и «Свердловск» (теперь СКА и «Автомобилист»). Нижегородское «Торпедо» было основано 26 декабря 1946 года — и дебютировало в чемпионате СССР со следующего сезона.

Каждый из участников Кубка Первых оставил заметный след в истории отечественного хоккея. ЦСКА остается самым титулованным клубом страны: на счету армейцев 37 побед в чемпионате, 12 Кубков СССР, три Кубка Гагарина и 20 Кубков европейских чемпионов.

«Динамо» — первый чемпион Союза по хоккею, а всего у москвичей 11 чемпионств, два Кубка Гагарина, три Кубка СССР и один Кубок европейских чемпионов. «Спартак» четыре раза выигрывал чемпионат Союза и два — Кубок СССР, лучшее достижение красно-белых в КХЛ — четвертьфинал Кубка Гагарина.

«Торпедо» вошло в историю как первый клуб не из Москвы, завоевавший медали союзного чемпионата. Наивысшее достижение «Автомобилиста» — бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2024-м, а на счету СКА две бронзы чемпионата СССР и два Кубка Гагарина.

Теперь эти команды разыграют новый трофей.

«Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком лиги для болельщиков к юбилею отечественного хоккея. Надеемся, это новшество добавит дополнительный интерес к регулярному чемпионату», — заключил Морозов.

Егор Сергеев