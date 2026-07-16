КХЛ запускает Кубок Первых. Шесть старейших российских клубов разыграют новый трофей

КХЛ объявила о создании Кубка Первых — первого в истории лиги сезонного турнира, который пройдет в рамках регулярного чемпионата в сезоне-2026/27. Он посвящен 80-летию отечественного хоккея, а участие в нем примут шесть клубов, чья история неразрывно связана с зарождением этого вида спорта в стране: «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Торпедо», СКА и «Автомобилист».
Первый сезонный турнир в истории лиги
Формат турнира максимально прост. В зачет пойдут только первые очные матчи между каждой парой участников дома и на выезде — всего 30 игр. Система начисления очков остается стандартной для КХЛ: два — за победу, одно — за поражение в овертайме или серии буллитов и ноль — за поражение в основное время. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество баллов в таблице.
«В этом сезоне отечественный хоккей ждет большой юбилей — 80 лет с момента первого чемпионата СССР, — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги. — Это важная дата, и к ней мы решили приурочить специальный турнир в рамках регулярного чемпионата, участие в котором примут шесть команд-основателей. Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России».
Еще одна особенность турнира — специальные ретроджерси. Во всех матчах, идущих в зачет Кубка Первых, команды будут выходить на лед в форме, посвященной истории отечественного хоккея, с шевронами нового соревнования.
Первые матчи Кубка Первых состоятся уже 5 сентября. В стартовый день регулярного чемпионата «Автомобилист» встретится с московским «Динамо», а «Спартак» примет «Торпедо». Еще две игры пройдут 7 сентября: ЦСКА сразится с красно-белыми, а СКА дома сыграет с бело-голубыми. Решающий тур состоится 22 декабря.
«Символ преемственности поколений»
Ровно в этот день, 22 декабря 1946 года, стартовал первый чемпионат Союза по хоккею. Тогда в турнире участвовали 12 команд, среди которых были «Спартак», «Динамо», ЦДКА (сейчас ЦСКА), ленинградский «Дом офицеров» и «Свердловск» (теперь СКА и «Автомобилист»). Нижегородское «Торпедо» было основано 26 декабря 1946 года — и дебютировало в чемпионате СССР со следующего сезона.
Каждый из участников Кубка Первых оставил заметный след в истории отечественного хоккея. ЦСКА остается самым титулованным клубом страны: на счету армейцев 37 побед в чемпионате, 12 Кубков СССР, три Кубка Гагарина и 20 Кубков европейских чемпионов.
«Динамо» — первый чемпион Союза по хоккею, а всего у москвичей 11 чемпионств, два Кубка Гагарина, три Кубка СССР и один Кубок европейских чемпионов. «Спартак» четыре раза выигрывал чемпионат Союза и два — Кубок СССР, лучшее достижение красно-белых в КХЛ — четвертьфинал Кубка Гагарина.
«Торпедо» вошло в историю как первый клуб не из Москвы, завоевавший медали союзного чемпионата. Наивысшее достижение «Автомобилиста» — бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2024-м, а на счету СКА две бронзы чемпионата СССР и два Кубка Гагарина.
Теперь эти команды разыграют новый трофей.
«Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком лиги для болельщиков к юбилею отечественного хоккея. Надеемся, это новшество добавит дополнительный интерес к регулярному чемпионату», — заключил Морозов.
Егор Сергеев