КХЛ запускает Кубок Первых. Шесть старейших российских клубов разыграют новый трофей

Ровно в этот день, 22 декабря 1946 года, стартовал первый чемпионат Союза по хоккею. Тогда в турнире участвовали 12 команд, среди которых были «Спартак», «Динамо», ЦДКА (сейчас ЦСКА), ленинградский «Дом офицеров» и «Свердловск» (теперь СКА и «Автомобилист»). Нижегородское «Торпедо» было основано 26 декабря 1946 года — и дебютировало в чемпионате СССР со следующего сезона.