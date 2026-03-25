Русский здоровяк кошмарит американцев и канадцев, Кучеров установил суперрекорд! Как дела у наших в НХЛ

О том, что Егор после долгих мытарств в «Коламбусе» наконец-то нашел свою команду, было сказано уже много раз. Тем не менее, русский форвард продолжает удивлять стабильностью. Матч с «Колорадо» стал третьим подряд, в котором отличился Чинахов — ранее от клюшки новичка «Питтсбурга» пострадали «Каролина» и «Виннипег». Хороший знак, что Егор отличается в разных играх — как победных, так и проигранных. А не заколачивает голешники только в те дни, когда у него и команды все получается.