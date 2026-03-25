Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Русский здоровяк кошмарит американцев и канадцев, Кучеров установил суперрекорд! Как дела у наших в НХЛ

Много событий.

Источник: Reuters

В ночь со вторника на среду по московскому времени в Национальной хоккейной лиге состоялось 15 матчей. Как правило, такое количество игр не обходится без запоминающихся моментов в исполнении россиян. И прошедший игровой день не стал исключением. Sport24 рассказывает о самых ярких эпизодах с участием российских хоккеистов.

Очередная драка Никиты Задорова

Русский защитник «Бостона» поразвлекался в матче с «Торонто». Сначала Никита воткнул в борт лидера «Мэйпл Лифс» Джона Тавареса. Силовой смотрелся устрашающе — звездный канадец вполне мог сломать себе шею в этом моменте. А потом здоровяк из «Брюинз» сошелся в бою с Дакотой Джошуа, который решил отомстить за своего лидера.

Схватка получилась весьма односторонней — Никита легко попадал по лицу оппонента за счет длины рук, а тот в свою очередь никак не мог дотянуться до соперника. Как итог — Задоров завалил Джошуа и одержал очередную победу по очкам.

Перформанс Ивана Демидова

Многие уже поставили крест на форварде «Монреаля» в контексте «Колдер Трофи». Приз лучшему новичку сезона с наибольшей долей вероятности заберет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер. А даже если произойдет чудо и юного оборонца оставят без награды, то есть Беккетт Сеннеке, ставший настоящей сенсацией этого сезона. Однако Демидов все равно продолжает периодически выдавать крутые матчи — в матче с «Каролиной» он набрал 2 (1+1) очка и помог команде победить (5:2).

Особенно эффектной получилась заброшенная шайба нашего таланта. Он подкараулил ошибку защитника, убежал один на один с вратарем, раскачал его и оформил красивый тачдаун. Так Иван догнал Сеннеке по очкам в гонке лучших бомбардиров среди новичков. Призрачная надежда на «Колдер» все еще есть.

Чинахов продолжает забивать

О том, что Егор после долгих мытарств в «Коламбусе» наконец-то нашел свою команду, было сказано уже много раз. Тем не менее, русский форвард продолжает удивлять стабильностью. Матч с «Колорадо» стал третьим подряд, в котором отличился Чинахов — ранее от клюшки новичка «Питтсбурга» пострадали «Каролина» и «Виннипег». Хороший знак, что Егор отличается в разных играх — как победных, так и проигранных. А не заколачивает голешники только в те дни, когда у него и команды все получается.

Еще несколько сверхрезультативных встреч и Чинахов выйдет на график «очко за матч». Прямо сейчас на его счету 26 баллов в 33 играх. «Пингвинз» сорвали настоящий джекпот.

Кучеров установил рекорд среди действующих хоккеистов

Еще один человек, поражающий своей стабильностью — Никита Кучеров. Двукратный обладатель Кубка Стэнли сделал голевую передачу в победном матче с «Миннесотой» (6:3) и продлил результативную серию до пяти встреч.

Этот ассист стал для него 80-м в текущем сезоне. А всего на его счету 120 очков в 66 матчах. Куч стал первым из действующих хоккеистов Национальной хоккейной лиги, которому удалось набрать 120+ баллов в четырех сезонах подряд. А за всю историю НХЛ таких людей было всего семь — Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Марсель Дионн, Фил Эспозито, Ги Лефлер, Яромир Ягр и Бобби Орр. Солидная компания!

Автор: Максим Самарцев

