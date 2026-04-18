Дальше без Овечкина. Но зато Малкин сыграет против Мичкова, а Панарин — против Ничушкина

«Восток»
«Каролина» (1) — «Оттава» (6)
Россияне: Андрей Свечников, Александр Никишин, Петр Кочетков — Артем Зуб.
В четырех из последних пяти сезонов «Каролина» завершила регулярный чемпионат в топ-2 «Востока». В этом году подопечные Рода Бриндамора и вовсе стали лучшими в конференции, набрав 113 очков.
В атаке у «Харрикейнс» все в порядке: 296 голов и второе место по этому показателю во всей лиге. Стоит и отметить Андрея Свечникова, который, несмотря на тяжелый старт, набрал 70 (31+39) очков в 79 матчах (лучший результат в карьере). Отлично вошел в команду и Николай Элерс с 71 (26+56) баллом в 82 играх.
Главная проблема «Каролины» — вратари. Брендон Бусси, появившийся из ниоткуда, не сильно и выручал: просто не пропускал свое. А 36-летний Фредерик Андерсен явно сдал (87,4% отраженных бросков). Петр Кочетков же почти полгода пропустил из-за травмы, а появился только в самом-самом конце, но сразу отправился в АХЛ для наборы формы. Тем любопытнее, кого же Бриндамор назначит основным вратарем.
Непростая ситуация с голкиперами и у «Оттавы»: Лееви Мерилайнен не смог подтвердить свой статус вратаря НХЛ и теперь выступает в фарме, а Линус Улльмарк вообще куда-то пропал в середине чемпионата. Ситуацию в какой-то момент пришлось спасать 38-летнему Джеймсу Раймеру. К слову, швед все же вернулся и в конце сезона выглядел крайне достойно.
В регулярном чемпионате команды встречались трижды: две победы у «Каролины», одна — у «Оттавы».
«Баффало» (2) — «Бостон» (5)
Россияне: нет — Никита Задоров, Марат Хуснутдинов.
«Баффало» впервые за 15 лет вышел в плей-офф и даже считается фаворитом в серии с «Бостоном».
У «клинков» достаточно тяжело найти слабые места: разве что отсутствие кубкового опыта. Есть вопросы и к вратарской линии. Вероятно, серию начнет Укко-Пекка Луукконен, но кто готов его подстраховать? Алекс Лайон в концовке был неубедителен, еще и получил травму. Верить же в Колтена Эллиса, который только в этом сезоне дебютировал в НХЛ, очень опрометчиво.
Зато полный порядок с вратарской линией у «Бостона». Джереми Свэймен провел отличный чемпионат: по показателям продвинутой статистики он один из лучших. И даже опередил Илью Сорокина с Андреем Василевским.
В атаке все держится на мастерстве Давида Пастрняка, который внезапно переквалифицировался в ассистента и впервые с «ковидной» регулярки не выбил и 30 голов. Зато «летело» у его партнеров: Павел Заха, Морган Гики и Марат Хуснутдинов реализовывали около 20% бросков.
Есть и силовая подпитка в качестве Таннера Жанно, Марка Кастелика и Никиты Задорова. Перед этой серией ясно одно — просто «Баффало» точно не будет.
«Тампа-Бэй» (3) — «Монреаль» (5)
Россияне: Никита Кучеров, Андрей Василевский — Иван Демидов.
Русская часть «Тампы» стабильна: Никита Кучеров выдал очередной невероятный сезон и попал в топ-3 лучших бомбардиров лиги, а Андрей Василевский вошел в пятерку голкиперов по вратарскому xG. В атаке вопросы могут возникнуть разве что к Брэйдену Пойнту, который был крайне далек от своей лучшей формы.
И огромные сомнения в оборонительной линии, которая по именам точно не соответствует статусу претендента на Кубок. Появились проблемы у Виктора Хедмана, отсутствовавшего то из-за травмы, то по личным причинам. А когда швед выходил на лед, совсем не напоминал себя прошлогоднего.
«Монреаль» же сделал качественный скачок по сравнению с прошлым сезоном, когда они попали в плей-офф в последний момент и тут же отлетели от «Вашингтона».
Ник Сузуки и Коул Кофилд провели самые результативные регулярные чемпионаты в карьере, а последний и вовсе настрелял 51 гол. Невероятный прогресс показал и Юрай Слафковски — 73 (30+43) очка. Но важнее влияние словака на партнеров: тройка, в которой он появлялся, сразу же становилась лучшей в команде.
Существенное влияние Юрай оказал и на Ивана Демидова, с которым много играл на старте чемпионата. Россиянин оформил 62 (19+43) результативных действия и попал в тройку лучших новичков.
В этой регулярке они встречались четыре раза: две победы «Монреаля» и две виктории «Тампы».
«Питтсбург» (7) — «Филадельфия» (8)
Россияне: Евгений Малкин, Егор Чинахов — Матвей Мичков, Никита Гребенкин.
Уникальная ситуация, когда в первом раунде встречаются седьмая и восьмая команда конференции. Но таков регламент НХЛ, завязанный на результатах внутри дивизиона.
Трио ветеранов — символов клуба Кросби, Малкина и Летанга получает еще один шанс побороться за Кубок. И должны поблагодарить за это Кайла Дубаса: он угадал практически со всеми новичками летом и по ходу чемпионата, а также попал в яблочко, назначив Дэна Мьюза на позицию главного тренера.
Шикарный сезон провели и сами старожилы. Но если у капитана «пингвинов» все привыкли видеть в статистике больше очка за игру, то Евгений с 61 (19+41) баллом в 56 матчах сильно удивил. И, очевидно, заслужил новый контракт. Уже объявлено, что переговоры о соглашении начнутся ближе к лету. Так что плей-офф — еще одна возможность магнитогорского гения доказать, что он остается элитным форвардом.
Вряд ли кто-то ожидал увидеть «Филадельфию» в первом раунде. «Айлендерс» и «Коламбус» из Столичного дивизиона выглядели прочнее, но провалились в конце регулярки. А подопечные Рика Токкета выдали серию из шести побед в семи заключительных матчах.
Идеально в состав вписался Портер Мартон, начинавший сезон в NCAA. Отлично выглядел и Тревор Зеграс, которого выменяли летом из «Анахайма». Не скажешь этого про Матвея Мичкова: россиянин прибавил в концовке и все же выбил 50 очков, но сейчас — игрок лишь третьего звена.
Судя по всему, пропустит начало серии Никита Гребенкин. По словам Токкета, он по-прежнему не может тренироваться в полном объеме из-за последствий травмы.
В регулярном чемпионате команды встретились четыре раза: дважды «Питтсбург» выиграл в основное время и две победы «Филадельфия» одержала в серии буллитов.
«Запад»
«Колорадо» (1) — «Лос-Анджелес» (8)
Россияне: Валерий Ничушкин — Артемий Панарин.
На бумаге эта серия выглядит самой предсказуемой. С одной стороны, «Колорадо» с Нэйтаном Маккинноном, невероятным топ-9, именитой обороной и крепкими голкиперами. С другой — «Лос-Анджелес», одержавший только 22 победы в основное время в регулярном чемпионате.
Во многом попадание «Кингз» в плей-офф — заслуга Артемия Панарина и наличие легкого календаря в конце сезона. Даже с такими вводными «короли» набрали только 90 очков.
В этой регулярке команды встречались трижды: все три раза сильнее оказывался «Эвелэндж». И вряд ли кто-то удивится, если «лавины» в итоге так ни разу им и не проиграют.
«Даллас» (2) — «Миннесота» (3)
Россияне: Илья Любушкин — Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин, Данила Юров.
Эта серия кажется самой ровной в первом раунде. «Даллас» отлично провел регулярку. Особенно шла у команды игра в большинстве: 28,6% реализованных попыток. А Уайатт Джонсон и вовсе стал лучшим снайпером лиги в формате «5 на 4» — 23 гола.
Все в порядке было и с обороной: финны Миро Хейсканен и Эса Линделль здорово играли в первой паре. Но тут образовалась и главная проблема: Хейсканен пропустит как минимум первые два матча серии. Серьезная потеря для «Старз».
Да и атака за пределами топ-6 выглядит не так устрашающе. Хотя раньше «Даллас» славился именно своей глубиной.
У «Миннесоты» MVP сезона — генеральный менеджер Билл Герин. Перед стартом регулярного чемпионата он продлил Кирилла Капризова, сделав его самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. А уже по ходу регулярки выменял из «Ванкувера» Куинна Хьюза, который играет в среднем почти по 28 минут — лучший показатель в лиге.
Вся надежда у «Уайлд» опять на Капризова, который уже забросил 45 шайб. Однако можно поверить и в Мэтта Болди (42 гола). Крепкий сезон провел и Владимир Тарасенко, набравший 47 (23+24) очков.
В этом регулярном чемпионате команды встречались четыре раза — две победы в основное время у «Далласа», а у «Миннесоты» виктория в основное и в овертайме.
«Вегас» (4) — «Юта» (6)
Россияне: Павел Дорофеев, Иван Барбашев — Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев.
«Вегас» модно и можно было критиковать по ходу всего сезона. Особенно сильно разочаровал Митч Марнер — ключевое летнее приобретение команды. Однако в концовке руководство «Голден Найтс» организовало ход конем, уволил Брюса Кэссиди и назначив на его позицию Джона Тортореллу. Это решение тоже подверглось критике, однако смотрим на результат: при новом тренере команда не проиграла ни одного матча в основное время и стала первой в дивизионе.
Отдельно радует, что оба россиянина в составе «Вегаса» провели самые результативные сезоны. Иван Барбашев набрал 61 (23+38) очко, а на счету Павла Дорофеева 64 (37+27) балла. Причем половину своих голов 25-летний форвард забросил в формате «5 на 4».
Примечательно, что, судя по всему, основным вратарем будет опальный Картер Харт. Канадец восстановился после травмы как раз с появлением Тортореллы и провел при новом тренере потрясающий отрезок.
Зато все понятно с голкиперами у «Юты»: Карел Веймелка провел в регулярном чемпионате 64 матча, пропуская в среднем по 2,75 гола за игру.
В атаке зажигали Клэйтон Келлер (88 очков), Ник Шмальц (74), Дилан Гюнтер (73) и Логан Кули (43 балла в 54 матчах). Зато разочаровал Джон-Джейсон Петерка, которого летом выменяли из «Баффало»: по сравнению с последним сезоном за «клинков» его результативность снизилась на 21 очко.
Главная звезда в защите — Михаил Сергачев. Во многом на игре россиянина и строилось большинство «мамонтов».
В регулярном чемпионате команды встречались трижды: две победы у «Юты» и одна у «Вегаса».
«Эдмонтон» (5) — «Анахайм» (7)
Россияне: Василий Подколзин — Павел Минтюков.
«Ойлерз», в отличие от второго финалиста прошлого сезона, в плей-офф вышли, но все равно выглядели крайне неубедительно. Вновь возник вратарский вопрос. Не помог даже обмен Стюарта Скиннера. Тристан Джарри, которого забрали из «Питтсбурга», оказался даже хуже (85,7% отраженных бросков).
Вновь фанатам «Эдмонтона» придется молиться на Коннора Макдэвида. Однако вероятность, что и сейчас клуб всерьез будет бороться за Кубок Стэнли, крайне мала.
Большинство игроков «Анахайма» продолжают находиться в статусе «молодых и перспективных», но в этот раз они хотя бы попробуют на вкус плей-офф. Одним из открытий сезона в составе «уток» стал Беккетт Сеннеке, который начинал регулярный чемпионат в юниорской лиге Канады.
В итоге 20-летний форвард набрал 60 (23+37) очков и стал третьим новичком по результативности, пропустив вперед только Ивана Демидова и Мэттью Шефера.
В концовке здорово вписался в состав ветеран Джон Карлсон, которого выменяли из «Вашингтона», чем сильно расстроили Александра Овечкина. Защитник даже отметился хет-триком в игре с «Сан-Хосе», забросив две из трех шайб в большинстве. Именно с этим аспектом игры «Анахайм» испытывал большие проблемы.
В регулярке команды встречались трижды: две победы у «Эдмонтона» и одна у «Дакс».
Автор: Максим Клементьев