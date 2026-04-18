Дальше без Овечкина. Но зато Малкин сыграет против Мичкова, а Панарин — против Ничушкина

«Вегас» модно и можно было критиковать по ходу всего сезона. Особенно сильно разочаровал Митч Марнер — ключевое летнее приобретение команды. Однако в концовке руководство «Голден Найтс» организовало ход конем, уволил Брюса Кэссиди и назначив на его позицию Джона Тортореллу. Это решение тоже подверглось критике, однако смотрим на результат: при новом тренере команда не проиграла ни одного матча в основное время и стала первой в дивизионе.