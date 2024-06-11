«Локомотив» переподписал лидеров, Бобровский раскрыл секрет тренировок. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 10 июня 2024 года: «Локомотив» продлил контракты с Шалуновым, Бобровский готов к финалу Кубка Стэнли | Источник: Чемпионат.com

Генменеджер «Питтсбурга» рассказал о планах продлить контракт с Сидни Кросби

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что собирается провести переговоры с капитаном команды Сидни Кросби в межсезонье, но не планирует рассказывать прессе об их ходе.

«Главное для нас заключается в том, что из-за важности этого и того, как много Сид значит для организации и города, мы не хотим давать лишнюю огласку контрактным переговорам. Надеюсь, что, пережив это лето, мы поймём, на какой стадии переговоров находимся, и затем сообщим всем об этом в нужное время», — цитирует Дубаса The Score.

Напомним, 36-летний форвард набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

«Вызов здравому смыслу». Экс-тренер «Салавата» раскритиковал руководство уфимского клуба

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин обвинил руководство уфимского клуба в пассивности и раскритиковал трансфер лидера Ивана Дроздова в ЦСКА. За 24-летнего форварда «Салават Юлаев» получил трёх молодых игроков системы ЦСКА и денежную компенсацию.

"Хорошо, даже если где-то по вертикали принято решение, бейтесь за компенсацию! А когда за лидера команды в расцвете сил, со статусом нелегионера и относительно небольшим контрактом дают трёх юниоров из МХЛ, это вызов здравому смыслу.

Как говорил классик, может, в консерватории что-то подправить? Именно к ней — основные вопросы. Да, понятно, что в финансовом плане «Салават Юлаев» уже не один из лидеров КХЛ, а где-то в семёрке-десятке. В таких условиях особые требования — к «консерватории», которой необходима системная, профессиональная работа — прежде всего по всей вертикали. Уфа, к сожалению, пока далеко позади", — цитирует Сафина Russia-Hockey.ru.

В прошедшем сезоне Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Дроздова 121 (58+63) очко в 279 матчах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241539&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ представила даты первых домашних матчей команд лиги в новом сезоне-2024/2025

КХЛ представила даты первых домашних матчей команд лиги в новом сезоне-2024/2025. Новый сезон стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стал магнитогорский «Металлург».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, уже завтра в 12:00 мск на официальном сайте лиги будет опубликован календарь всего сезона-2024/2025.

Напомним, начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Сроки предсезонных сборов также были изменены — для хоккеистов с односторонними контрактами участие в них запрещено до 1 августа; для хоккеистов на двусторонних и пробных контрактах — до 15 июля; для хоккеистов молодёжных команд — до 1 июля.

Канадский форвард «Динамо» Пакетт рассказал, что начал оформление российского гражданства

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, что ему начали оформлять российское гражданство. В клубе уже играет натурализованный легионер — американский защитник Бреннан Менелл.

"Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Увидим, что из этого получится. Мы пытаемся это сделать. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше.

Я соглашусь с Бреннаном [американским защитником «Динамо»] в том, что, если ты не первый уже год выступаешь в КХЛ, если тебе всё нравится, если ты хочешь строить карьеру в этой лиге и у тебя есть возможность получить российское гражданство, — почему же этим не воспользоваться? Это идеальная ситуация, и это может помочь при выступлении в КХЛ«, — цитирует Пакетта “Матч ТВ”.

Пакетт провёл в КХЛ два сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 127 матчей, в которых канадец набрал 71 (42+29) очко. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Спортдиректор «Динамо»: Гусев ждёт открытия рынка в НХЛ, до конца июля должен определиться

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о ходе переговоров с нападающим Никитой Гусевым о подписании нового контракта.

«Мы постоянно в общении с Никитой. Определили временные рамки — до конца июля он должен понять, где он будет продолжать карьеру. Если это будет Россия и хоккейный клуб “Динамо” Москва, то он присоединится к команде на сборах 1 августа.

Я так понимаю, что он выбирает между Россией и не-Россией, ждёт открытия рынка свободных агентов в НХЛ и будет уже отталкиваться от этого«— сказал Сопин в интервью телеграм-каналу “Бедарев. Непрямой эфир”.

Всего за бело-голубых Гусев провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков.

«Синхронизирую своё тело и разум». Бобровский рассказал об особом подходе к тренировкам

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что около семи лет назад он придумал себе упражнения, которые помогают ему лучше размяться перед тренировкой и влияют на его развитие как хоккеиста. Россиянин заявил, что это помогает ему снизить нагрузку на своё тело и оставаться здоровым. Бобровский медленно исполняет различные упражнения на льду и тянет свои мышцы.

"С тех прошло уже много времени. Это просто помогает мне правильно войти в тренировочный процесс. Я провожу больше времени на льду, чем вне льда, особенно перед тренировкой, и это помогает мне погрузиться в неё.

Я бы сказал, что стараюсь синхронизировать свой разум и своё тело на льду, то, как оно функционирует, работу на гранях лезвий коньков и всё такое. По мере того, как вы приводите в движение своё тело, вы приводите в движение свой разум и просто готовитесь и делаете небольшой шаг к хорошим ощущениям на тренировке", — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

«Локомотив» заключил новый контракт с Максимом Шалуновым, Александром Полуниным и Даниилом Тесановым

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Максимом Шалуновым. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение рассчитано на два сезона.

31-летний Шалунов выступает за железнодорожников с сезона-2021/2022, когда перешёл из ЦСКА. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 68 матчей, в которых он забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 17 встреч, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Всего в КХЛ Шалунов провёл 639 матчей и набрал 351 (191+160) очко.

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Александром Полуниным. Соглашение рассчитано на два года — до окончания сезона-2025/2026.

27-летний хоккеист выступает в составе железнодорожников с 2021 года. В прошедшем регулярном чемпионате Полунин сыграл 68 матчей, забросил 14 шайб и отдал 10 передач, заработав 24 результативных балла в общем. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 на его счету 20 игр, в которых он набрал 7 (4+3) очков. Всего за карьеру нападающий провёл в КХЛ 504 встречи и набрал 174 (89+85) очка.

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Даниилом Тесановым. Соглашение рассчитано на два года — до окончания сезона-2025/2026.

22-летний форвард является воспитанником ярославской школы хоккея. На данный момент Тесанов провёл всю профессиональную карьеру в составе железнодорожников. В прошедшем сезоне КХЛ он принял участие в 53 играх регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (7+6) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина провёл 18 встреч, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, набрав в общей сложности три очка.