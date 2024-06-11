«Локомотив» переподписал лидеров, Бобровский раскрыл секрет тренировок. Итоги дня в хоккее
Клубы КХЛ узнали соперников на старте новой регулярки, канадский легионер готовится получить российский паспорт.
Клубы КХЛ узнали соперников на старте новой регулярки, канадский легионер готовится получить российский паспорт.
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что собирается провести переговоры с капитаном команды Сидни Кросби в межсезонье, но не планирует рассказывать прессе об их ходе.
«Главное для нас заключается в том, что из-за важности этого и того, как много Сид значит для организации и города, мы не хотим давать лишнюю огласку контрактным переговорам. Надеюсь, что, пережив это лето, мы поймём, на какой стадии переговоров находимся, и затем сообщим всем об этом в нужное время», — цитирует Дубаса The Score.
Напомним, 36-летний форвард набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.
Бывший тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин обвинил руководство уфимского клуба в пассивности и раскритиковал трансфер лидера Ивана Дроздова в ЦСКА. За 24-летнего форварда «Салават Юлаев» получил трёх молодых игроков системы ЦСКА и денежную компенсацию.
"Хорошо, даже если где-то по вертикали принято решение, бейтесь за компенсацию! А когда за лидера команды в расцвете сил, со статусом нелегионера и относительно небольшим контрактом дают трёх юниоров из МХЛ, это вызов здравому смыслу.
Как говорил классик, может, в консерватории что-то подправить? Именно к ней — основные вопросы. Да, понятно, что в финансовом плане «Салават Юлаев» уже не один из лидеров КХЛ, а где-то в семёрке-десятке. В таких условиях особые требования — к «консерватории», которой необходима системная, профессиональная работа — прежде всего по всей вертикали. Уфа, к сожалению, пока далеко позади", — цитирует Сафина Russia-Hockey.ru.
В прошедшем сезоне Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Дроздова 121 (58+63) очко в 279 матчах.
КХЛ представила даты первых домашних матчей команд лиги в новом сезоне-2024/2025. Новый сезон стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стал магнитогорский «Металлург».
Как сообщает пресс-служба КХЛ, уже завтра в 12:00 мск на официальном сайте лиги будет опубликован календарь всего сезона-2024/2025.
Напомним, начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Сроки предсезонных сборов также были изменены — для хоккеистов с односторонними контрактами участие в них запрещено до 1 августа; для хоккеистов на двусторонних и пробных контрактах — до 15 июля; для хоккеистов молодёжных команд — до 1 июля.
Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, что ему начали оформлять российское гражданство. В клубе уже играет натурализованный легионер — американский защитник Бреннан Менелл.
"Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Увидим, что из этого получится. Мы пытаемся это сделать. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше.
Я соглашусь с Бреннаном [американским защитником «Динамо»] в том, что, если ты не первый уже год выступаешь в КХЛ, если тебе всё нравится, если ты хочешь строить карьеру в этой лиге и у тебя есть возможность получить российское гражданство, — почему же этим не воспользоваться? Это идеальная ситуация, и это может помочь при выступлении в КХЛ«, — цитирует Пакетта “Матч ТВ”.
Пакетт провёл в КХЛ два сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 127 матчей, в которых канадец набрал 71 (42+29) очко. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о ходе переговоров с нападающим Никитой Гусевым о подписании нового контракта.
«Мы постоянно в общении с Никитой. Определили временные рамки — до конца июля он должен понять, где он будет продолжать карьеру. Если это будет Россия и хоккейный клуб “Динамо” Москва, то он присоединится к команде на сборах 1 августа.
Я так понимаю, что он выбирает между Россией и не-Россией, ждёт открытия рынка свободных агентов в НХЛ и будет уже отталкиваться от этого«— сказал Сопин в интервью телеграм-каналу “Бедарев. Непрямой эфир”.
Всего за бело-голубых Гусев провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что около семи лет назад он придумал себе упражнения, которые помогают ему лучше размяться перед тренировкой и влияют на его развитие как хоккеиста. Россиянин заявил, что это помогает ему снизить нагрузку на своё тело и оставаться здоровым. Бобровский медленно исполняет различные упражнения на льду и тянет свои мышцы.
"С тех прошло уже много времени. Это просто помогает мне правильно войти в тренировочный процесс. Я провожу больше времени на льду, чем вне льда, особенно перед тренировкой, и это помогает мне погрузиться в неё.
Я бы сказал, что стараюсь синхронизировать свой разум и своё тело на льду, то, как оно функционирует, работу на гранях лезвий коньков и всё такое. По мере того, как вы приводите в движение своё тело, вы приводите в движение свой разум и просто готовитесь и делаете небольшой шаг к хорошим ощущениям на тренировке", — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Максимом Шалуновым. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение рассчитано на два сезона.
31-летний Шалунов выступает за железнодорожников с сезона-2021/2022, когда перешёл из ЦСКА. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 68 матчей, в которых он забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 17 встреч, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Всего в КХЛ Шалунов провёл 639 матчей и набрал 351 (191+160) очко.
Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Александром Полуниным. Соглашение рассчитано на два года — до окончания сезона-2025/2026.
27-летний хоккеист выступает в составе железнодорожников с 2021 года. В прошедшем регулярном чемпионате Полунин сыграл 68 матчей, забросил 14 шайб и отдал 10 передач, заработав 24 результативных балла в общем. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 на его счету 20 игр, в которых он набрал 7 (4+3) очков. Всего за карьеру нападающий провёл в КХЛ 504 встречи и набрал 174 (89+85) очка.
Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Даниилом Тесановым. Соглашение рассчитано на два года — до окончания сезона-2025/2026.
22-летний форвард является воспитанником ярославской школы хоккея. На данный момент Тесанов провёл всю профессиональную карьеру в составе железнодорожников. В прошедшем сезоне КХЛ он принял участие в 53 играх регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (7+6) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина провёл 18 встреч, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, набрав в общей сложности три очка.
Владимир Лаевский